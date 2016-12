OnePlus One modeli ile tüm dünyada amiral gemisi katili olarak anılmayan başlayan OnePlus firması, son modeli OnePlus 3 ile kullanıcılarının karşısında yer alamaya devam ediyor. Son gelen bilgilere göre ise OnePlus 3 Plus isimli bir model, yakın bir zaman içerisinde tanıtılabilir.

OnePlus 3 Plus geliyor!

Analizci Pan Jiutang tarafından dile getirilen bilgilere göre OnePlus firması, OnePlus 3 Plus isimli bir ürün ile kullanıcılarının karşısına çıkabilir.

Bilindiği gibi kısa bir süre önce OnePlus firmasına ait bir modelin GFXBench sonuçları görünmüştü. Lakin bu model, OnePlus 3 Mini modeli ait olarak değerlendirildi.

OnePlus 3 Plus özellikleri!

Açıklanan bilgilere göre OnePlus 3 Plus özellikleri; daha büyük bir ekran boyutu, 821 yonga seti, 3,900mAh batarya ve çift arka kamera lensi olarak sıralanıyor.

Şu an için OnePlus 3 Plus özellikleri ve OnePlus 3 Plus ihtimalleri ile ilgili ortaya çıkan bilgiler bu şekilde sınırlı kalıyor. İlerleyen dönemlerde OnePlus firması tarafından nasıl bir ürün çeşitlendirmesi yapılacak, merak konusu olmuş durumda.