OnePlus 3 Plus

OnePlus One modeli ile tüm dünyada amiral gemisi katili olarak anılmayan başlayan OnePlus firması, son modeli OnePlus 3 ile kullanıcılarının karşısında yer alamaya devam ediyor. Son gelen bilgilere göre ise OnePlus 3 Plus isimli bir model, yakın bir zaman içerisinde tanıtılabilir.

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OnePlus 3 Plus geliyor!

Analizci Pan Jiutang tarafından dile getirilen bilgilere göre OnePlus firması, OnePlus 3 Plus isimli bir ürün ile kullanıcılarının karşısına çıkabilir.

OnePlus 3 Plus

Bilindiği gibi kısa bir süre önce OnePlus firmasına ait bir modelin GFXBench sonuçları görünmüştü. Lakin bu model, OnePlus 3 Mini modeli ait olarak değerlendirildi.

OnePlus 3 Plus özellikleri!

Açıklanan bilgilere göre OnePlus 3 Plus özellikleri; daha büyük bir ekran boyutu, 821 yonga seti, 3,900mAh batarya ve çift arka kamera lensi olarak sıralanıyor.

Şu an için OnePlus 3 Plus özellikleri ve OnePlus 3 Plus ihtimalleri ile ilgili ortaya çıkan bilgiler bu şekilde sınırlı kalıyor. İlerleyen dönemlerde OnePlus firması tarafından nasıl bir ürün çeşitlendirmesi yapılacak, merak konusu olmuş durumda.

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Eren Ertem
Eren Ertem
https://www.habertekno.com/yazarlar/eren-ertem
1997 yılında, Commodore 64 klavyesi ile tanıştığı teknoloji dünyasında yoluna, TED kolejinden sonra Yeditepe Üniversitesi'nde İngilizce eğitimli Elektrik-Elektronik Mühendisi olarak devam ediyor. Birçok farklı basılı ve elektronik medya sektöründe çalışmış, C programlama dili, Java programlama dili ve elektronik yayıncılık editörlüğü ile ilgili eğitim setleri hazırlamıştır. Popüler Bilim üzerine araştırmalarına ve yazılarına editör olarak devam ederken, öte yandan da 1947 Roswell konusu ile ilgili araştırma kitabını ve Alacaklı romanını yazıyor.

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3 Yorum

  2. Amca sen bence Commodore 64 döneminde kalmışsın… OP3 çıkalı asır oldu bir, ikincisi hatalı bilgiler yer alıyor burada… bence biraz daha araştırıp yazılı düzenlersen daha hoş olur ^^