Nvidia, oyuncularÄ±n karÅŸÄ±sÄ±na Ã¶zellikleri ile olduÄŸu kadar fiyatÄ± ile de konuÅŸulacak Nvidia Titan Xp modeli ile Ã§Ä±ktÄ±.Â Nvidia Titan Xp Ã¶zellikleri ile selefiÂ Nvidia Titan X‘ten aÃ§Ä±k ara daha fazla performans vadediyor. Peki,Â Nvidia Titan Xp Ã¶zellikleri neler?Â Nvidia Titan Xp fiyatÄ± ne kadar olacak?

Nvidia Titan Xp Ã¶zellikleri

Nvidia, Titan Xp modeli ile en yeni teknoloji olan Pascal mimarisine geÃ§iÅŸ yapÄ±yor. Titan serisinde ilk Pascal mimarisine sahip olan Nvidia Titan Xp; 12 GB DDR5X bellek ile geliyor. GTA V’in 4K Ã§Ã¶zÃ¼nÃ¼rlÃ¼kte tÃ¼m detay ayalarÄ±nÄ±nÂ aÃ§Ä±k ve ultra kalitede yaklaÅŸÄ±k olarak 4 ila 4.5 GB arasÄ±nda RAM tÃ¼kettiÄŸini gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde bulundurursak 12 GB RAM’in Titan Xp’yi ÅŸahlandÄ±racaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kÃ§a sÃ¶yleyebiliriz.

Titan Xp’nin saat hÄ±zÄ± ise 1.582 MHz olarak belirlenmiÅŸ. AncakÂ 1.582 MHz saat hÄ±zÄ±nÄ±n stok Nvidia modellerinde yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, MSI, Asus ve Powercolor gibi 3. parti ekran kartÄ± Ã¼reticilerinin overclock ile bu saat hÄ±zÄ±nÄ± arttÄ±rabileceÄŸini belirtelim. Ekran kartÄ±nda ayrÄ±ca 3.840 CUDA Ã§ekirdeÄŸinin bulunduÄŸunun altÄ±nÄ± Ã§izelim.

Selefi Titan X’e gÃ¶re teoride yaklaÅŸÄ±k olarak 3 kat daha fazla performans sergileyen Titan Xp, 12 teraFLOPS iÅŸlem gÃ¼cÃ¼ne sahip. Microsoft’un dÃ¼nyanÄ±n en gÃ¼Ã§lÃ¼ konsolu dediÄŸi Xbox Scorpio’nun grafik birimi ise 6Â teraFLOPS gÃ¼cÃ¼nde.

384-Bit bellek arayÃ¼zÃ¼ ve 548 GB/s bellek bant geniÅŸliÄŸi ile dikkat Ã§eken Nvidia Titan Xp, maksimum performansta 90 ila 95 santigrat derece seviyesinde Ä±sÄ±nÄ±yor. Ancak her gÃ¼zel ÅŸeyin bir bedeli var. Titan XpÂ fiyatÄ±Â ile her tip oyuncuya maalesef ki hitap etmiyor.

Nvidia Titan Xp fiyatÄ± ne kadar?

Nvidia Titan Xp Amerika’da 1.200 dolar fiyat etiketine sahip olacak. Titan Xp’nin TÃ¼rkiye fiyatÄ±nÄ±n 6.000 ila 7.000 TL arasÄ±nda olabileceÄŸini sÃ¶yleyebiliriz.

Nvidia’nÄ±n yeni ekran kartÄ± Pascal mimarisi sayesinde Windows’un yanÄ±nda Mac modellerine de baÄŸlanabiliyor. PCI-e sayesinde Titan Xp‘yi hazneye koyupÂ Thunderbolt giriÅŸinden Mac modellerine baÄŸlayabileceksiniz.

Son olarak Nvidia Titan Xp ekran kartÄ±nÄ±n Ã¼lkemize ne zaman geleceÄŸi hakkÄ±nda henÃ¼z bir bilgi bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtelim.