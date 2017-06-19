Nokia 3, Nokia 5 ve Nokia 6 Türkiye satışları başladı. İşte Nokia 3, 5 ve 6 Türkiye fiyatları ve ülkemizdeki satışları ile ilgili tüm detaylar!

Nokia 3, Nokia 5 ve Nokia 6 Türkiye satışları, kısa bir süre önce resmi olarak başlamış oldu. Özellikle Nokia 3, 5 ve 6 Türkiye fiyatları, kullanıcıların beklentilerini yerine getirecek gibi görünüyor.

Nokia 3, Nokia 5 ve Nokia 6’nın Türkiye fiyatları!

Öncelikle belirtmek gerekiyor ki yeni Nokia modellerinin Türkiye satışları, Vodafone GSM operatörü üzerinden gerçekleştirilecek. Vodafone Türkiye’nin açıklamalarına göre ise yeni Nokia modelleri, şu an için sadece Vodafone Türkiye üzerinden satılacak.

Ülkemizdeki popüler akıllı telefon satışlarının gerçekleştirilme yöntemi olan kontratlı paketler, Vodafone tarafından yeni Nokia 3, 5 ve Nokia 6 modelleri için de özel olarak hazırlanmış.

Buna göre Nokia 3 kontratlı fiyatı aylık 45 TL, Nokia 5 kontratlı fiyatı 60 TL ve Nokia 6 kontratlı fiyatı 70 TL başlangıç fiyatlarına sahip olacak. Elbetteki Vodafone, Nokia‘nın yeni Android işletim sistemli akıllı telefon modellerini, kontratlı teklifler dışında perakende satışları ile de kullanıcılara ulaştıracak. Buna göre fiyatlar şu şekilde hazırlanmış durumda:

Nokia 3 Türkiye fiyatı: 950 TL

Nokia 5 Türkiye fiyatı: 1150 TL

Nokia 6 Türkiye fiyatı: 1350 TL

Bilindiği gibi HMD Global çatı firması ile Qualcomm ve Nokia’nın işbirliği sonucunda, Android işletim sistemine sahip yeni Nokia modelleri, uzun bir aradan sonra yeniden akıllı telefon rekabetine katılmıştı.

Son olarak belirtmek gerekirse, Nokia 3, 5 ve 6 modellerinin teknik özellikleri, şu şekilde listeleniyordu:

Nokia 3 modelinin teknik özellikleri

5.0-inç büyüklüğünde ve 1280×720 yani HD çözünürlüğünde IPS LCD ekran

MetiaTek MT6737 mobil yonga seti

Mali-T720MP2 GPU (Grafik birimi)

2GB RAM

16 GB dahili depolama alanı (microSD hafıza kartı desteği ile)

8 MP çözünürlüğünde ön ve arka kamera

2650mAh büyüklüğünde batarya

Android 7.0 Nougat mobil işletim sistemi

Nokia 5 modelinin teknik özellikleri

5.2-inç büyüklüğünde ve 1280×720 (HD) çözünürlüğünde IPS LCD ekran

Qualcomm Snapdragon 430 mobil yonga seti (1.4GHz saat frekansı)

Adreno 505 Grafik birimi

2GB RAM

16 GB dahili depolama alanı (microSD hafıza kartı desteği ile)

13 MP çözünürlüğünde arka kamera

8 MP çözünürlüğünde ön kamera

3000mAh büyüklüğünde batarya

Android 7.1.1 Nougat mobil işletim sistemi

Nokia 6 modelinin teknik özellikleri

5.5-inç büyüklüğünde 1920×1080 (Full HD) çözünürlüğünde IPS LCD ekran

Snapdragon 430 mobil yonga seti (1.4GHz saat frekansı)

Adreno 505 Grafik birimi

3GB RAM (32GB dahili depolama alanı sunan versiyon için)

4GB RAM (64GB dahili depolama alanı sunan versiyon için)

16 GB dahili depolama alanı (microSD hafıza kartı desteği ile)

16 MP çözünürlüğünde arka kamera

8 MP çözünürlüğünde ön kamera

3000mAh büyüklüğünde batarya

Android 7.0 Nougat mobil işletim sistemi