2017, hemen hemen her marka için tepe akıllı telefon modelleri adına beklentilerin üst düzeye çıktığı bir yıl olacak. Özellikler tasarım anlamında, öne çıkan tüm akıllı telefon üretici isimlerinden dikkat çeken modeller bekleniyor. Peki, 2017 yılının merakla beklenen akıllı telefon modelleri hangileri?
Merakla beklenen 2017 akıllı telefon modelleri!
Vestel Venus V4
Yerli markalardan olan Vestel tarafından, 2017 yılında tepe model olacak bir akıllı telefon bekleniyor ve bu modelin kuvvetle muhtemel Vestel Venüs V4 olarak isimlendirileceği tahmin ediliyor.
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