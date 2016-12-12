2017, hemen hemen her marka için tepe akıllı telefon modelleri adına beklentilerin üst düzeye çıktığı bir yıl olacak. Özellikler tasarım anlamında, öne çıkan tüm akıllı telefon üretici isimlerinden dikkat çeken modeller bekleniyor. Peki, 2017 yılının merakla beklenen akıllı telefon modelleri hangileri?

Merakla beklenen 2017 akıllı telefon modelleri!

Vestel Venus V4

Vestel Venus V4

Yerli markalardan olan Vestel tarafından, 2017 yılında tepe model olacak bir akıllı telefon bekleniyor ve bu modelin kuvvetle muhtemel Vestel Venüs V4 olarak isimlendirileceği tahmin ediliyor.

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Eren Ertem
Eren Ertem
https://www.habertekno.com/yazarlar/eren-ertem
1997 yılında, Commodore 64 klavyesi ile tanıştığı teknoloji dünyasında yoluna, TED kolejinden sonra Yeditepe Üniversitesi'nde İngilizce eğitimli Elektrik-Elektronik Mühendisi olarak devam ediyor. Birçok farklı basılı ve elektronik medya sektöründe çalışmış, C programlama dili, Java programlama dili ve elektronik yayıncılık editörlüğü ile ilgili eğitim setleri hazırlamıştır. Popüler Bilim üzerine araştırmalarına ve yazılarına editör olarak devam ederken, öte yandan da 1947 Roswell konusu ile ilgili araştırma kitabını ve Alacaklı romanını yazıyor.

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