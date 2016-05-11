Tokat Fen Lisesi Ã¶ÄŸrencilerinden Serhat DanÄ±ÅŸan ve Necim Erdem Ã–ksÃ¼z, sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±rma algoritmasÄ± Ã¼zerine Ã§Ä±kardÄ±klarÄ± yazÄ±lÄ±m neticesinde TÃœBÄ°TAK’Ä±n dÃ¼zenlediÄŸi yarÄ±ÅŸmada birinci seÃ§ilmeyi baÅŸardÄ±lar. Yeni hedefleri ise Avrupa’da yarÄ±ÅŸmalara katÄ±lmak olacak.



AyrÄ±ca BakÄ±nÄ±z Kanser Ä°laÃ§larÄ± iÃ§in Fazladan Para mÄ± Ã–dÃ¼yoruz?

Liseli Ã¶ÄŸrencilerin sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±rma yazÄ±lÄ±mÄ±!

Tokat Fen Lisesi ile birlikte, Ã¶zel yetenekli Ã¶ÄŸrencilerin eÄŸitim adlÄ±ÄŸÄ± BÄ°LSEM eÄŸitimlerine de devam eden yazÄ±lÄ±m meraklÄ±sÄ± 2 genÃ§, geliÅŸtirdikleri fotoÄŸraf sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±rma algoritmasÄ± ile bÃ¼yÃ¼k baÅŸarÄ± elde ettiler.

YaklaÅŸÄ±k 8 aylÄ±k bir sÃ¼re neticesinde ortaya Ã§Ä±kardÄ±klarÄ± fotoÄŸraf sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±rma algoritmasÄ±, veri saklama ve paylaÅŸma odaklÄ± olduÄŸu iÃ§in, iÃ§inde bulunduÄŸumuz dÃ¶nemin en Ã¶nemli alanlarÄ± arasÄ±nda yer alÄ±yor.

Nested Adaptive Prediction–NAP– ismi verilen adaptiv tahmin algoritmasÄ±, fotoÄŸraf sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±rmak konusunda, hem verimli hem de kayÄ±psÄ±z sonuÃ§lar verebiliyor.

Son olarak NAP geliÅŸtirici genÃ§lerinden Necim Erdem Ã–ksÃ¼z, elde ettikleri bu baÅŸarÄ±nÄ±n bu dÃ¼zeylere ulaÅŸabileceÄŸini beklemedikleri dile getirdi.

>> SÃ¶z konusu bu genÃ§ yazÄ±lÄ±mcÄ±lar ile ilgili siz ne dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorsunuz?