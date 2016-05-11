Liseli Ã–ÄŸrencilerin YazÄ±lÄ±mÄ±

Tokat Fen Lisesi Ã¶ÄŸrencilerinden Serhat DanÄ±ÅŸan ve Necim Erdem Ã–ksÃ¼z, sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±rma algoritmasÄ± Ã¼zerine Ã§Ä±kardÄ±klarÄ± yazÄ±lÄ±m neticesinde TÃœBÄ°TAK’Ä±n dÃ¼zenlediÄŸi yarÄ±ÅŸmada birinci seÃ§ilmeyi baÅŸardÄ±lar. Yeni hedefleri ise Avrupa’da yarÄ±ÅŸmalara katÄ±lmak olacak.

AyrÄ±ca BakÄ±nÄ±z

Kanser Ä°laÃ§larÄ± iÃ§in Fazladan Para mÄ± Ã–dÃ¼yoruz?

Liseli Ã¶ÄŸrencilerin sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±rma yazÄ±lÄ±mÄ±!

liseli Ã¶ÄŸrencilerin yazÄ±lÄ±mÄ±

Tokat Fen Lisesi ile birlikte, Ã¶zel yetenekli Ã¶ÄŸrencilerin eÄŸitim adlÄ±ÄŸÄ± BÄ°LSEM eÄŸitimlerine de devam eden yazÄ±lÄ±m meraklÄ±sÄ± 2 genÃ§, geliÅŸtirdikleri fotoÄŸraf sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±rma algoritmasÄ± ile bÃ¼yÃ¼k baÅŸarÄ± elde ettiler.

YaklaÅŸÄ±k 8 aylÄ±k bir sÃ¼re neticesinde ortaya Ã§Ä±kardÄ±klarÄ± fotoÄŸraf sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±rma algoritmasÄ±, veri saklama ve paylaÅŸma odaklÄ± olduÄŸu iÃ§in, iÃ§inde bulunduÄŸumuz dÃ¶nemin en Ã¶nemli alanlarÄ± arasÄ±nda yer alÄ±yor.

Nested Adaptive PredictionNAP– ismi verilen adaptiv tahmin algoritmasÄ±, fotoÄŸraf sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±rmak konusunda, hem verimli hem de kayÄ±psÄ±z sonuÃ§lar verebiliyor.

Son olarak NAP geliÅŸtirici genÃ§lerinden Necim Erdem Ã–ksÃ¼z, elde ettikleri bu baÅŸarÄ±nÄ±n bu dÃ¼zeylere ulaÅŸabileceÄŸini beklemedikleri dile getirdi.

 

>> SÃ¶z konusu bu genÃ§ yazÄ±lÄ±mcÄ±lar ile ilgili siz ne dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorsunuz?

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Eren Ertem
Eren Ertem
https://www.habertekno.com/yazarlar/eren-ertem
1997 yÄ±lÄ±nda, Commodore 64 klavyesi ile tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± teknoloji dÃ¼nyasÄ±nda yoluna, TED kolejinden sonra Yeditepe Ãœniversitesi'nde Ä°ngilizce eÄŸitimli Elektrik-Elektronik MÃ¼hendisi olarak devam ediyor. BirÃ§ok farklÄ± basÄ±lÄ± ve elektronik medya sektÃ¶rÃ¼nde Ã§alÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ, C programlama dili, Java programlama dili ve elektronik yayÄ±ncÄ±lÄ±k editÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼ ile ilgili eÄŸitim setleri hazÄ±rlamÄ±ÅŸtÄ±r. PopÃ¼ler Bilim Ã¼zerine araÅŸtÄ±rmalarÄ±na ve yazÄ±larÄ±na editÃ¶r olarak devam ederken, Ã¶te yandan da 1947 Roswell konusu ile ilgili araÅŸtÄ±rma kitabÄ±nÄ± ve AlacaklÄ± romanÄ±nÄ± yazÄ±yor.

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1 yorum

  1. Genclerin projesi ÅŸu an dahada geliÅŸtirilmiÅŸ halde ve Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± devam ediyor.Ancak ve maalesef Ã¼lkemizde ilgi gÃ¶rmedi.Yetersiz imkanlari nedeni ile seslerini duyuramadÄ±lar ,yurt dÄ±ÅŸÄ±na da aÃ§Ä±lamadÄ±lar.ÃœzgÃ¼nÃ¼z