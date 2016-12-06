LG’nin G5 modelinin teknik özellik anlamında biraz daha üstünde konumlandırdığı yeni akıllı telefon modeli LG V20 satışları ile ilgili detaylı bilgiler ortaya çıkmaya başladı. Buna göre yeni LG V20 çıkış tarihi, içinde bulunduğumuz aralık 2016 ayının ilerleyen günleri olarak belirlenmişken, fiyatı ile ilgili bir bilgi yer almıyor.

LG V20 satışları!

Fiyatı konusundaki bilinmezliği devam ederken, gelen yeni bilgilere göre LG V20 modeli, ilk etapta sadece Türkcell ve Türk Telekom operatörleri aracılığı ile satışa sunulacak. Türkcell ve Türk Telekom aracılığında, LG V20 fiyatının ne olacağı ile ilgili ise herhangi bir bilgi yer almıyor.

Bununla birlikte LG V20 çıkış tarihi olarak da, sadece aralık 2016 dile getiriliyor. Beklentiler ise içinde bulunduğumuz haftanın sonuna veya önümüzdeki haftanın başlangıcına kadar LG V20 satışlarının başlaması ve fiyatının kesinleşmesi yönünde şekilleniyor.