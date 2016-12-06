LG’nin G5 modelinin teknik özellik anlamında biraz daha üstünde konumlandırdığı yeni akıllı telefon modeli LG V20 satışları ile ilgili detaylı bilgiler ortaya çıkmaya başladı. Buna göre yeni LG V20 çıkış tarihi, içinde bulunduğumuz aralık 2016 ayının ilerleyen günleri olarak belirlenmişken, fiyatı ile ilgili bir bilgi yer almıyor.
LG V20 satışları!
Fiyatı konusundaki bilinmezliği devam ederken, gelen yeni bilgilere göre LG V20 modeli, ilk etapta sadece Türkcell ve Türk Telekom operatörleri aracılığı ile satışa sunulacak. Türkcell ve Türk Telekom aracılığında, LG V20 fiyatının ne olacağı ile ilgili ise herhangi bir bilgi yer almıyor.
Bununla birlikte LG V20 çıkış tarihi olarak da, sadece aralık 2016 dile getiriliyor. Beklentiler ise içinde bulunduğumuz haftanın sonuna veya önümüzdeki haftanın başlangıcına kadar LG V20 satışlarının başlaması ve fiyatının kesinleşmesi yönünde şekilleniyor.
1 ay sonra g6 çıkacak zaten ne gerek var bunu almaya
lg v10 aldım pişmanım değişimden gelen 2. lg v10 cihazımda bozuk çıktı ghostscreen yanık ekran sorunu var ikisinde de. Lg ye bulaşmayın 2800 boşa gitti ve ben cihazı doğru düzgün kullanamadım. İlk servis sürecim çok sıkıntılı geçti tam bir ay sürdü. servis ve müşteri memnuniyeti rezalet bir durumda. Bence bulaşmayın.
LG kullanıyorum senelerdir memnunum servise cihaz gönderdim cihaz bile değişti şimdi v20 bekliyorum ARALIK diyolar ama seneyi bulur