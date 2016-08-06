Kim Kardashian iPhone Kılıfı

İsminden çok sık söz ettiren dünyaca ünlü moda ikonu Kim Kardashian, teknoloji konusunda da yaptığı atılımları ile dikkat çekiyor. Uzun bir süredir Kimoji isimli iOS emoji paketi ile en çok satan iOS uygulamaları arasında yer alan Kim Kardashian’ın çalışması, şimdi de aksesuar tarafına sıçramış durumda.

Kim Kardashian iPhone Kılıfı

Doğrudan kendi duyurusunu yapan Kim Kardashian iPhone kılıfı tasarladığı bilgisini ve detaylarını paylaştı.

Kim Kardashian iPhone kılıfı tasarladı!

LuMee isimli aksesuar üretici firmanın portföyü kapsamında kendi tasarımı iPhone kılıfların da yer alacağını belirten Kim Kardashian, farklı bir tasarım anlayışı benimsemişe benziyor.

Kim Kardashian iPhone Kılıfı

iPhone 6 ve iPhone 6s modelleri için tasarlanan Kim Kardashian iPhone kılıfları, beyaz ve siyah renklerde olmak üzere mermerden yapılmış.

Kim Kardashian iPhone Kılıfı

LuMee firması tarafından ön siparişe açılan Kim Kardashian’ın tasarladığı iPhone 6 ve iPhone 6s kılıfları, online olarak 54,95 Dolar fiyat etiketi ile ön sipariş alımlarına başladı. Şu an için Kim Kardashian iPhone kılıflarının ne zaman teslimatlarına başlanacağı kesin olarak belirtilmiyor.

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Eren Ertem
Eren Ertem
https://www.habertekno.com/yazarlar/eren-ertem
1997 yılında, Commodore 64 klavyesi ile tanıştığı teknoloji dünyasında yoluna, TED kolejinden sonra Yeditepe Üniversitesi'nde İngilizce eğitimli Elektrik-Elektronik Mühendisi olarak devam ediyor. Birçok farklı basılı ve elektronik medya sektöründe çalışmış, C programlama dili, Java programlama dili ve elektronik yayıncılık editörlüğü ile ilgili eğitim setleri hazırlamıştır. Popüler Bilim üzerine araştırmalarına ve yazılarına editör olarak devam ederken, öte yandan da 1947 Roswell konusu ile ilgili araştırma kitabını ve Alacaklı romanını yazıyor.

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