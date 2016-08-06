İsminden çok sık söz ettiren dünyaca ünlü moda ikonu Kim Kardashian, teknoloji konusunda da yaptığı atılımları ile dikkat çekiyor. Uzun bir süredir Kimoji isimli iOS emoji paketi ile en çok satan iOS uygulamaları arasında yer alan Kim Kardashian’ın çalışması, şimdi de aksesuar tarafına sıçramış durumda.

Doğrudan kendi duyurusunu yapan Kim Kardashian iPhone kılıfı tasarladığı bilgisini ve detaylarını paylaştı.

Kim Kardashian iPhone kılıfı tasarladı!

LuMee isimli aksesuar üretici firmanın portföyü kapsamında kendi tasarımı iPhone kılıfların da yer alacağını belirten Kim Kardashian, farklı bir tasarım anlayışı benimsemişe benziyor.

iPhone 6 ve iPhone 6s modelleri için tasarlanan Kim Kardashian iPhone kılıfları, beyaz ve siyah renklerde olmak üzere mermerden yapılmış.

LuMee firması tarafından ön siparişe açılan Kim Kardashian’ın tasarladığı iPhone 6 ve iPhone 6s kılıfları, online olarak 54,95 Dolar fiyat etiketi ile ön sipariş alımlarına başladı. Şu an için Kim Kardashian iPhone kılıflarının ne zaman teslimatlarına başlanacağı kesin olarak belirtilmiyor.