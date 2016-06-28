Jon Snow Kim? – Game of Thrones Teorileri!

Popüler yabancı dizilerden Game of Thrones ile ilgili en çok merak edilen karakter, Jon Snow oldu! Peki, Jon Snow kim? İşte Jon Snow teorileri!

Ekranların en çok izlenen dizilerinden olan Game of Thrones – Taht Oyunları dizisi ile ilgili şimdiye kadar hayranların ürettiği teoriler, yeni sezonun da iyice gündeme gelmeye başladı. Dizi ile ilgili akıllarda bulunan ve şimdiye kadar ortaya atılan teorilerin de en önemli unsurlarından olan ilk soru ise Jon Snow kim? oluyor… Jon Snow kim? sorusu ile ilgili merak edilen detayları ve ortaya atılan teorileri bu yazıda inceleyeceğiz.

Jon Snow teorileri – Jon Snow kim?

Game of Thrones dizisi hakkında bazı bilinen gerçekler!

Game of Thrones Dizisi takipçilerinin veya George R. R. Martin’in Buz ve Ateşin şarkısı serisinin okuyucularının bileceği üzre Jon Snow, Eddard Stark(Ned) karakterinin gayri meşru oğludur.

Westeros’ta hüküm süren Deli Kral (Mad King) olarak bilinen Aerys Targaryen zalim yönetim şekli ile halkın ve ülkedeki bazı lordların tepkisini çekiyordu. Daenerys, Viserys ve Rhaegar Targaryen isimli 3 çocuğundan en büyükleri olan Rhaegar Targaryen’in, o zamanlar Robert Baratheon ile nişanlı olan Ned Stark’ın kız kardeşi Lyanna Stark’ı kaçırması ise bu lordların krala isyan edip savaş açması için son darbe oldu. Rhaegar Targaryen, Elia Martell ile evli olmasına karşın, Lyanna Stark’a aşık olmuş, hatta düzenlenen Harrenhal Turnuvası’nda karısını es geçerek Lyanna’yı Aşk ve Güzellik Kraliçesi ilan ederek herkesin tepkisini çekmiştir.

Rhaegar, Lyanna’yı kaçırdıktan sonra Neşe Kulesi’ne (Tower of Joy) kapatmış ve savaş boyunca da vaktinin çoğunu orada geçirmiştir. En sonunda kuleden çıkıp savaşta yer aldığında ise kral muhafızlarından en iyi adamlarını savaşta yanına alıp kendini korumalarını istemek yerine, Neşe Kulesi’nin önüne nöbetçi olarak dikmiş ve Lyanna’yı korumalarını istemiştir. Kendisi ise savaş alanında Robert tarafından öldürülmüştür.

Ned Stark kız kardeşi Lyanna’yı kurtarmak üzere yanında 6 muhafızı ile Neşe Kulesi’ne gitti. Buradaki mücadeleden ise yalnızca Ned Stark ve Howland Reed sağ çıkabildi. Ned Stark kuleye çıktığında ise kız kardeşini kanlar içinde ölüm döşeğinde buldu. Lyanna, son nefesini Ned’in yanında verdi.

Savaş bitişinde Ned Stark Winterfell’e kucağında küçük bir bebekle döndü. Bu çocuk söylenenlere göre Ned’in savaş sırasında sahip olduğu gayri meşru bir çocuktu. Bebeğin annesi hakkında hiçbir bilgi vermeyen Ned, onun kendi meşru çocukları ile birlikte Winterfell’de büyütülmesini istedi. Çocuğun ismi Jon, soyismi ise Winterfell’deki gayrimeşru çocuklara verilen Snow oldu.

Jon Snow kim? Jon Snow ile ilgili teoriler!

Şimdi de geçmiş hakkında bilinen bu gerçeklere dayanarak ortaya atılan teoriler ve tahminlerden bahsedelim. Dizinin ve kitapların birçok takipçisinin teorilerine göre ölüm döşeğindeki Lyanna Stark da aslında Rhaegar Targaryen’e aşıktı ve ondan hamileydi, ölüm sebebi de doğum sırasında yaşadığı fazla kan kaybıydı. Rhaegar’ın bebeğini taşıyan Lyanna, Ned odaya ulaştıında bebeğin doğumunu yeni yapmıştı ve kanlar içinde yatıyordu. Son sözü ise “Bana söz ver Ned” olmuştu.

Burada Ned’den istediği sözün bebeğini koruması olduğu çoğu kişi tarafından düşünülüyor. Zira, Rhaegar’ın çocuğu ve bir Targaryen olduğu bilinirse o çocuğun yaşaması mümkün değildi. Savaş sırasında, büyük küçük ayırt etmeksizin bütün Targaryen’ler katlediliyordu. Bu nedenle teoriye göre Ned, çocuğun Targaryen olduğunun anlaşılmaması için kendi gayrimeşru çocuğu gibi sahiplendi ve korunmasını sağladı.

Ned Stark yıllar boyu Jon Snow’un annesi hakkında bir bilgi vermiyor. Jon Snow ile konuşurken ise oğlumsun demek yerine sen benim kanımdansın şeklinde konuşuyor. Bunlar da bu teorilere inanan kişiler tarafından ipucu olarak nitelendiriliyor. Belki de Jon Snow Ned’in oğlu değil, yeğenidir.

Rhaegar’ın, savaşa gittiğinde muhafızları kuleyi korumak için bırakması, eğer Lyanna çocuğunu yani varisini taşıyorsa gayet mantıklı bir hareket olurdu. Rhaegar, Lyanna’yı korumaları için kulenin önüne en iyi adamlarını dikmişken, savaşa gitmeden önce ona zarar vermiş olması da pek de mümkün görünmüyor. Kapıda onu korumakla görevli muhafızlar beklerken Lyanna nasıl oluyo da Ned kuleye ulaştığında kanlar içinde olabiliyor? Kanlar içinde olduğu dışında asıl ölüm şeklinin ne olduğu bilinmeyen Lyanna’nın, doğum sırasında kan kaybederek ölmesi gayet mantıklı bir tahmin denebilir.

Jon Snow kim?

Eğer Jon Snow gerçekten tahmin edilen kişi ise şu anda tahtın asıl varisinin o olduğunu söylemek yanlış olmaz. Bilindiği gibi taht babadan oğula geçiyor. Deli kral Aerys Targaryen’in ölümüyle taht onun en büyük oğlu olan Rhaegar’a, Rhaegar’ın ölümüyle ise taht onun oğlu olan Jon Snow’a geçmiş olur. Yalnız burada ufak bir pürüz var. Jon Snow Kara Kale’ye giderek Gece Gözcüleri’ne katıldığında ettiği yeminden dolayı aslında taht üzerinde hak iddia edemez ve taç giyemez. Gece Gözcüleri Yemini şu şekilde:

“Gece çöker ve şimdi benim nöbetim başlar. Bu ölümüme kadar sona ermeyecek. Hiçbir eş almayacağım, hiçbir toprağa sahip olmayacağım, hiçbir çocuğa baba olmayacağım. Hiçbir taç giymeyeceğim ve hiçbir şan kazanmayacağım. Mevkimde yaşayacak ve öleceğim. Ben karanlıktaki kılıcım. Ben duvardaki gözcüyüm. Ben soğuğa karşı yanan ateşim, şafağı getiren ışığım, uyuyanları uyandıran narayım, krallıktakileri koruyan kalkanım. Bu gece ve gelen tüm gecelerde yaşamımı ve onurum Gece Gözcüleri’ne adıyorum.”

Yeminde geçtiği gibi, Jon Snow’un bu yemini ölümüne kadar sona eremez. Ama evet bildiğimiz gibi Jon Snow aslında öldü (ve tekrar dirildi). Bunun üzerinde aslında yemini ve nöbet görevi sona ermiş oluyor. Yani Jon Snow eğer beklenen kişi ise, taht üzerinde hak iddia edebilir ve tacını giyerek o tahta oturabilir.

>> Peki siz Jon Snow ile ilgili ortaya atılan bu teoriler için ne düşünüyorsunuz? Sizce tahtın gerçek sahibi kim olmalı?