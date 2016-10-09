iPhone 8 özellikleri ile ilgili gündem yoğunluğunu sürdürmeye devam ediyor. Son olarak gelen bilgilere göre iPhone 8 safir ekran ile birlikte gelebilir.

iPhone 8 safir ekran ile birlikte gelebilir!

2017 yılında iPhone’un 10. yılını kutlayacak olan Apple, kullanıcılar tarafında büyük beklenti ile karşılaşacak. Hem Apple hem de kullanıcılar için önemli bir yıl olacak 2017 yılı, yeni iPhone modeli ile ilgili beklentileri de üst düzeye çıkarmış durumda.

iPhone 8 veya iPhone 7s olarak mı isimlendirilecek, yoksa Apple tamamen farklı bir isimlendirmeye mi gidecek bilinmez ama yeni iPhone ile ilgili iddialar gelmeye devam ediyor.

En son ortaya çıkan detaylara göre ise iPhone 8 safir ekran ile birlikte gelebilir. Aslında iPhone modellerinde safir ekran kullanımı, iPhone 6s ve iPhone 6s Plus modellerinden beri beklentiler arasında yer alıyor.

Apple, safir ekran teknolojisini Apple Watch ve iPhone Touch ID bölümünde kullanmaya devam ediyor. Gelen bilgilere göre de ilk defa iPhone 8 safir ekran kullanımı ile piyasada yer alabilir.

Her ne kadar daha iPhone 7 ve iPhone 7 Plus modelleri ülkemizde aktif satışına bile başlamamış olsa da, teknoloji dünyası yeni iPhone 8 veya farklı bir isimlendirme ile piyasada yer alacak olan yeni iPhone modeli, önceki modellerde olmadığı kadar önceden konuşulmaya başlandı.