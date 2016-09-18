iPhone 7 ve iPhone 7 Plus modellerinin satışının başlamasının ardından birkaç gün geçmişti ki iPhone 8 ve iPhone 8 özellikleri ile ilgili iddialar gelmeye başladı.

iPhone 8 özellikleri ile ilgili beklentiler yüksek tutuluyor!

Aslında daha iPhone 7 ve iPhone 7 Plus modelleri resmiyet kazanmamışken bile, iPhone 8 ile ilgili bilgiler gelmeye başlamıştı. Zira, 2017 senesi Apple için iPhone modelinin 10. yılı anlamına geliyor. Durumun böyle olması da Apple tarafından, 2017 yılında duyurulacak iPhone 8 modeli ile ilgili çalışmalarının çok daha farklı boyutlarda olacağı beklentisini uyandırıyor. Nitekim iPhone 8 özellikleri ile ilgili iddialar da, iPhone 7 ve iPhone 7 Plus modelleri sonrasında, daha satışlarının yeni başlamasının akabinde gün yüzüne çıkmaya başladı.

iPhone 8 özellikleri ile ilgili iddialar!

Yeni ortaya çıkan iPhone 8 özellikleri ile ilgili gelen iddialar ise, hemen hemen birçok farklı noktada kendini belli ediyor.

İlk iddia, iPhone 8 tasarım detayları tarafında yoğunlaşıyor. Zira, iPhone 7 ve 7 Plus öncesinde gelen sızıntıların, iPhone 6 ve iPhone 6s ile büyük benzerlik taşıyor oluşu, Apple’ın büyük tasarım yeniliğini 2017 yılına yani iPhone 8’e sakladığı yönündeydi.

Yeni gelen iPhone 8 tasarım detayları da, Apple’ın kozmetik değişikliklere gideceğini ve ilk defa kavisli OLED ekran teknolojisini, iPhone 8 ile kullanıcılarına sunmaya başlayacağı yönünde.

Öte yandan iPhone 8 tasarımı ile ilgili bir iddiadan çok daha dayanaklı detay olan, 2014 yılına geri dönüş durumu söz konusu oluyor. Zira, gelen bilgilere göre Apple, iPhone 8 ile cihazın arka tasarımında, alüminyum yerine iPhone 4 ve iPhone 4s modellerinde olduğu gibi cam tasarım anlayışını benimseyecek.

Üstelik bu iddia, Apple’ın önemli kılıf tedarikçilerinden olan Nikkei CEO’su Allen Horng tarafından öne sürülüyor. Durumun böyle olması da iPhone 8 ile cam arka yüzey tasarımının geri dönme ihtimallerini kuvvetlendiriyor.

iPhone 8 ile kablosuz şarja geçiş yaşanabilir!

Tasarımla paralel olarak gelişen bir diğer iPhone 8 özellikleri iddiası ise, Apple’ın kablosuz şarj teknolojisine 2017 yılında iPhone 8 ile geçeceği yönünde ortaya çıkıyor.

Aslında kablosuz şarj desteği, daha önce iPhone 7 ve iPhone 7 Plus modelleri ile bekleniyordu. Lakin, kuvvetle muhtemel Apple, kablosuz şarj özelliğini iPhone 8 modeline saklamayı daha uygun görmüş. Cam arka yüzey ile iPhone 8 kablosuz şarj özelliği, öyle sanılıyor ki Apple için daha sorunsuz bir süreç meydana getirecek.

iPhone 8 ile 10nm A11 yonga seti!

Şimdiye kadar gelen iPhone 8 özellikleri ile ilgili dayanaklı iddialar arasındaki son madde, iPhone 8 için hazırlanacak olan yeni A11 yonga seti üzerinde kendini belli ediyor.

Aktarılan bilgilere göre Apple, iPhone 8 ile birlikte sunacağı yeni mobil yonga seti A11 modeliyle 10nm üretim bandından çıkmış bir yonga seti sunacak. Durumun böyle olması da, hali hazırda iPhone 7 ve iPhone 7 Plus modellerinde kullanılan ve rakiplerinin hem performans hem de güç tüketimi noktasında çok önünde yer alan Apple A10 Fusion mobil yonga setine nazaran çok daha güçlü fakat çok daha verimli bir A11 yonga seti ortaya çıkartacak.

Son olarak değinmek gerekirse, iPhone 8 özellikleri arasında en dikkat çeken detay, Apple’ın Apple Watch Series 1 ve Apple Watch Series 2 modellerinde kullandığı dijital pim tasarımını, iPhone 8 modeline taşıyacağı yönünde şekilleniyor.

Bu iddianın arkasındaki neden olarak, Apple’ın dijital pim kullanımını iPad ve iPhone modellerine taşıyacak bir yapı ile ilgili patent alması gösteriliyor. Lakin Apple, 2017 yılında tanıtılması beklenen iPhone 8 modeli için bu denli kozmetik bir değişikliği gitmeyi tercih eder mi sorusu, tartışmaya açık maddeler arasında.

Toparlamak gerekirse Apple, 2017 yılında duyuracağı ve ilk iPhone modelinin 10. yılını kutlayacağı yeni iPhone 8 veya iPhone 7s modeli için, ciddi anlamda yenilikler ve değişimler ile tüketicilerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor demek yanlış olmayacaktır.

Söz konusu bu ciddi değişimlerin yaşanacağı da, daha iPhone 7 ve iPhone 7 Plus modellerinin tanıtılmasının ardından gelen iPhone 8 iddiaları kanıtlamaya başlamış oldu.