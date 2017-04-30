iPhone 8 çıkış tarihi ile ilgili bilgiler netleşiyor. Peki, iPhone 8 ne zaman çıkacak? İşte iPhone 8'in çıkış tarihi ve özellikleri ile ilgili detaylar!

iPhone 8 haberleri ile birlikte somut sızıntıların, özellik bilgilerinin ve tasarım detaylarının ciddi anlamda artış göstermesi, kullanıcılar tarafındaki beklentileri artırmış ve dikkatleri iPhone 8 çıkış tarihi tarafına doğru kaydırmaya başlamış oldu. Peki, iPhone 8 ne zaman çıkacak?

iPhone 8 çıkış tarihi!

iPhone 8 çıkış tarihi ile ilgili şu an için resmi bir açıklama yapılmamış olsa da Apple’ın ilk iPhone modelinden bu yana devam ettirdiği tanıtım döngüsünü, 2017 yılı itibariyle de yeni iPhone modeli iPhone 8 ile devam ettirmesi bekleniyor.

Şimdiye kadar yapılan iPhone tanıtımları baz alınarak rahatlıkla söylemek gerekiyor ki iPhone 8 tanıtım tarihi, kuvvetle muhtemel 2017 yılının eylül ayı içerisinde denk gelecek. Tam bir tarih ne yazık ki Apple’ın açıklamasına kadar ortaya çıkmış olmayacak. Apple bu yıl iPhone’un 10. yılına özel olarak hazırladığı yeni iPhone 8 tanıtımı için özel bir etkinlik düzenlemeyi de planlıyor olabilir. Zira, Apple için en önemli ürünlerden olan akıllı telefon modeli iPhone, 10. yılı için de tanıtımlarında farklılık gösterebilir.

Bunlara ek olarak belirtmek gerekirse Apple, bu yıl 3 farklı yeni iPhone modeli tanıtmaya hazırlanıyor. Bu yeni iPhone modellerinden biri, iPhone’un 10. yılına özel olarak hazırlanan model olacağı biliniyorken, diğer iki modelin klasik iPhone serisinin devam modelleri olacağı ve bu modellerin hem tasarım hem de özellikleri ile birbirinden ayrılacağı düşünülüyor. Özel olarak hazırlanan modelin her ne kadar ismi iPhone 8 olarak anılsa da; iPhone X ve iPhone Edition gibi isimlendirmelerin de Apple tarafından tercih edilebileceğine ilişkin açıklamalar da mevcut durumda.

iPhone 8 tanıtım tarihinden önce birçok özellik ortaya çıktı!

Her ne kadar iPhone 8’in tanıtım tarihine daha çok uzun bir süre olsa da, henüz daha 2017 yılının başından bu yana ciddi açıklamalar ve sızıntılar gelmeye devam etmekteydi. Bu sızıntılar, daha önce de belirtildiği gibi iPhone 8 özellikleri ile ilgili birçok detayı da gün yüzüne çıkarmış oldu.

iPhone 8 özellikleri nasıl olacak?

Belirtildiği gibi iPhone 8 özellikleri ve iPhone 8 tasarımı ile ilgili her geçen gün bilgiler ve somut sızıntılar gündeme geliyor. Son dönemlerde gelen sızıntıların odak noktası ise iPhone 8 tasarımının, çerçevesiz ekran konseptine geçiş yapması üzerinde çevrilmiş oldu.

Daha ilk dönemlerden bu yana Apple’ın, iPhone’un 10. yılına özel olarak hazırlanan modelin ön yüzeyini, tamamıyla ekrandan meydana gelecek tasarıma geçiş yapması dile getiriliyordu. Bununla beraber panel tarafında ise OLED ekran teknolojisine geçiş yapılacağı söylenmekteydi. Nitekim gelen son somut sızıntılara göre, tüm bu iddialar gerçeğe dönüşecek gibi görünüyor. Bunlarla paralel olarak yeni modelde, çift tarafı kavisli ekranın da kullanılabileceği ilişkin bilgilerin var olduğunu söylemekte farda var.

Sızdırılan görsellerde iPhone 8’in, beklendiği gibi ön yüzeyinin tamamıyla ekran haline getirildiği dikkat çekiyor. Bir diğer dikkatlerden kaçmayan nokta da bu çerçevesize yakın ekran tasarımıyla birlikte, home tuşunun da ön yüzeyde yer almaması oluyor.

iPhone 8’in arka tarafına geçildiği zaman, sızdırılan tasarım çizimlerinde kamera yapısının daha öncesinde hiç olmadığı şekilde, yatay yerleşimden dikey yerleşime geçildiği görülüyor. Söz konusu bu kamera yerleşiminin, daha önce de dedikodulara konu olan artırılmış gerçeklik veya sanal gerçeklik ile ilgili bir detay olduğu düşünülüyor. Lakin bu konuda Apple VR veya artırılmış gerçeklik ürünü ile ilgili somut bir sızıntı gündeme gelmiş değil.

Sızdırılan birkaç farklı iPhone 8 tasarım şemalarından öne çıkan detaylar arasında, arka taraftı geniş bir oval alan ayrıldığı olmuştu. Bu alanın da kablosuz şarj özelliği için ayrıldığı düşünülüyor. Nitekim iPhone 8 özellikleri arasında, kablosuz şarj özelliğinin kuvvetle muhtemel olacağı ve diğer iki yeni iPhone modelinde de bu özelliğin yer alacağı söyleniyor.

Tasarım tarafındaki en büyük muamma ise, parmak izi okuyu özelliği ve home butonu konusunda oluşuyor. Zira sızdırılan tasarım çizimlerinde, parmak izi okuyucusu için ayrılmış özel bir bölüm yer almıyor. Daha önce CrucialTec isimli firma tarafından, 2017 yılı içerisinde duyurulacak akıllı telefon modellerinde, ekran üzerinden parmak izi okuma özelliğinin kullanıma başlayacağı açıklaması yapılmıştı. Bu açıklama ile birlikte, Apple’ın da yeni modelinde parmak izi okuyucu özelliğini ekran üzerine dahil etmesi kuvvetle muhtemel gibi görünüyor.

Çerçevesiz ekran konseptine yaklaşan Apple’ın rakip firmalarının yeni akıllı telefon modellerinde bu durum, parmak izi okuyucusunun cihazın arka tarafına taşınması ile çözümlenmişti. Lakin Apple’ın iPhone 8 ile bir adım daha öteye giderek, ekran üzerinden parmak izi okuma özelliğini duyurması bekleniyor.

Bunlara ek olarak, her ne kadar diğer detaylar kadar kuvvetli olmasa da retina tarama özelliğinin de yeni model ile birlikte kullanılmaya başlayacağına ilişkin bilgiler de mevcut. Lakin belirtildiği gibi bu özellik, diğer detaylar kadar kuvvetli bulunmuyor.

Tüm bunlara ek olarak; geliştirilmiş batarya performansı, kamera tarafındaki iyileştirmeler, yeni A11 mobil yonga seti, hızlandırılmış ve artırılmış RAM ve depolama birimi gibi gelişmeler de yeni modelde kendini gösterecek.

iPhone 8 fiyatı ne kadar olacak?

Apple tarafından özel olarak hazırlanan ve hem tasarımı hem de özellikleri ile dikkatleri üzerine toplamayı başaracak olan yeni modelin fiyatlandırması konsunda da ortaya çıkan bir takım bilgiler mevcut durumda. Bu bilgilere göre ise iPhone 8 fiyatı, bin dolar barajına yakın veya biraz üstünde yer alabilir. Söz konusu bu fiyat bilgisi doğru çıkar ise, ülkemizdeki fiyatlandırmanın 5 bin lira barajını geride bırakacağını ihtimaller dahilinde tutmak gerekiyor.

Yayınlanan sızıntı bilgiler doğrultusunda hazırlanan konsept videosu: