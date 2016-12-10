iPhone 8 Fiyatı

iPhone 8 ile ilgili yeni iddialar gelmeye devam ediyor. Son olarak ortaya çıkan bilgiler ise, iPhone 8 fiyatı üzerinde kendini gösteriyor. Buna göre, 2017 yılında duyurulacak iPhone’un 10. yılına özel iPhone 8 modeli, diğer modellere kıyasla çok daha pahalı olacak.

iPhone 8 1200 dolar olabilir!

iPhone 8

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Ortaya atılan iddialara göre, 10. yıla özel hazırlanan ve tasarım anlamında çok farklı bir yapışa sahip olacak iPhone 8 fiyatı, yaklaşık 1200 dolar seviyesine ulaşacak.

Daha önce gelen üç farklı modelin 2017 yılında piyasaya sürüleceği bilgisi, fiyatlandırma konusunda gelen bilgilerle de örtüşüyor. Zira, söz konusu bu 1200 dolar fiyat etiketi, özel olarak duyurulacak üçüncü iPhone 8 modeli için geçerli olacak.iPhone 8

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Eğer, iPhone 8 fiyatı bahsi geçtiği gibi 1200 dolar seviyesinde olursa, ülkemizdeki iPhone 8 fiyatı 5 bin lira bandına ulaşacaktır.

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Eren Ertem
Eren Ertem
https://www.habertekno.com/yazarlar/eren-ertem
1997 yılında, Commodore 64 klavyesi ile tanıştığı teknoloji dünyasında yoluna, TED kolejinden sonra Yeditepe Üniversitesi'nde İngilizce eğitimli Elektrik-Elektronik Mühendisi olarak devam ediyor. Birçok farklı basılı ve elektronik medya sektöründe çalışmış, C programlama dili, Java programlama dili ve elektronik yayıncılık editörlüğü ile ilgili eğitim setleri hazırlamıştır. Popüler Bilim üzerine araştırmalarına ve yazılarına editör olarak devam ederken, öte yandan da 1947 Roswell konusu ile ilgili araştırma kitabını ve Alacaklı romanını yazıyor.

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