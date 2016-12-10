iPhone 8 ile ilgili yeni iddialar gelmeye devam ediyor. Son olarak ortaya çıkan bilgiler ise, iPhone 8 fiyatı üzerinde kendini gösteriyor. Buna göre, 2017 yılında duyurulacak iPhone’un 10. yılına özel iPhone 8 modeli, diğer modellere kıyasla çok daha pahalı olacak.

iPhone 8 1200 dolar olabilir!

Ortaya atılan iddialara göre, 10. yıla özel hazırlanan ve tasarım anlamında çok farklı bir yapışa sahip olacak iPhone 8 fiyatı, yaklaşık 1200 dolar seviyesine ulaşacak.

Daha önce gelen üç farklı modelin 2017 yılında piyasaya sürüleceği bilgisi, fiyatlandırma konusunda gelen bilgilerle de örtüşüyor. Zira, söz konusu bu 1200 dolar fiyat etiketi, özel olarak duyurulacak üçüncü iPhone 8 modeli için geçerli olacak.

Eğer, iPhone 8 fiyatı bahsi geçtiği gibi 1200 dolar seviyesinde olursa, ülkemizdeki iPhone 8 fiyatı 5 bin lira bandına ulaşacaktır.