Apple tarafından iPhone 7 ve iPhone 7 Plus modellerini daha ilk günden beklentiler ile eskiten yeni iPhone 8 özellikleri ile ilgili detaylar gelmeye devam ediyor. Son olarak gelen bilgiler, iPhone 8 ekran boyutu ve tasarım detayları ile ilgili oldu.

iPhone 8 ekran boyutu ve tasarımı!

Barclays Researh firmasının analistleri arasında yer alan Blayne Curtis, Christopher Hemmelgarn, Thomas O’Malley ve Jerry Zhang tarafından aktarılan bilgilere göre iPhone 8 ekranı, kavisli ve çerçevesiz tasarım anlayışının getirisi olarak daha geniş olacak.

Aktarılan detaylara göre iPhone 8 ekran boyutu 5.0-inç seviyesine yükselecek iken, iPhone 8 Plus ekran boyutu da 5.8-inç seviyesine yükselecek.

Ekran boyutlarının artmasına rağmen iPhone 8 ve iPhone 8 Plus modelleri, kasa boyutu olarak iPhone 7 ve iPhone 7 Plus ile aynı boyutta olacak.

OLED ekran teknolojisinin kullanılacağı bilgisinin de yer aldığı açıklamalarda, Apple’ın iPhone 8 ve iPhone 8 Plus modellerinin ekran tedarikçisi olarak Samsung, LG ve Foxconn tarafından satın alınan Sharp isimlerini tercih edeceği bilgisi de bulunuyor.

iPhone 8 ile home tuşu kalkabilir!

Tüm bunlardan dışında, gelen iddialara göre, iyileştirilecek ekran-kasa oranı ve kavisli ekran ile birlikte, iPhone modelleri ile sembol haline gelen home tuşuna da veda edilebilir. Lakin, söz konusu bu iddianın pek de desteklenmediğini söylemek gerek.