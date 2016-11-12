iPhone 8 Ekran Boyutu

Apple tarafından iPhone 7 ve iPhone 7 Plus modellerini daha ilk günden beklentiler ile eskiten yeni iPhone 8 özellikleri ile ilgili detaylar gelmeye devam ediyor. Son olarak gelen bilgiler, iPhone 8 ekran boyutu ve tasarım detayları ile ilgili oldu.

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iPhone 8 ekran boyutu ve tasarımı!

Barclays Researh firmasının analistleri arasında yer alan Blayne Curtis, Christopher Hemmelgarn, Thomas O’Malley ve Jerry Zhang tarafından aktarılan bilgilere göre iPhone 8 ekranı, kavisli ve çerçevesiz tasarım anlayışının getirisi olarak daha geniş olacak.

iPhone 8 Ekran Boyutu

Aktarılan detaylara göre iPhone 8 ekran boyutu 5.0-inç seviyesine yükselecek iken, iPhone 8 Plus ekran boyutu da 5.8-inç seviyesine yükselecek.

Ekran boyutlarının artmasına rağmen iPhone 8 ve iPhone 8 Plus modelleri, kasa boyutu olarak iPhone 7 ve iPhone 7 Plus ile aynı boyutta olacak.

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OLED ekran teknolojisinin kullanılacağı bilgisinin de yer aldığı açıklamalarda, Apple’ın iPhone 8 ve iPhone 8 Plus modellerinin ekran tedarikçisi olarak Samsung, LG ve Foxconn tarafından satın alınan Sharp isimlerini tercih edeceği bilgisi de bulunuyor.

iPhone 8 ile home tuşu kalkabilir!

Tüm bunlardan dışında, gelen iddialara göre, iyileştirilecek ekran-kasa oranı ve kavisli ekran ile birlikte, iPhone modelleri ile sembol haline gelen home tuşuna da veda edilebilir. Lakin, söz konusu bu iddianın pek de desteklenmediğini söylemek gerek.

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Eren Ertem
Eren Ertem
https://www.habertekno.com/yazarlar/eren-ertem
1997 yılında, Commodore 64 klavyesi ile tanıştığı teknoloji dünyasında yoluna, TED kolejinden sonra Yeditepe Üniversitesi'nde İngilizce eğitimli Elektrik-Elektronik Mühendisi olarak devam ediyor. Birçok farklı basılı ve elektronik medya sektöründe çalışmış, C programlama dili, Java programlama dili ve elektronik yayıncılık editörlüğü ile ilgili eğitim setleri hazırlamıştır. Popüler Bilim üzerine araştırmalarına ve yazılarına editör olarak devam ederken, öte yandan da 1947 Roswell konusu ile ilgili araştırma kitabını ve Alacaklı romanını yazıyor.

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