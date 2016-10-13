Apple‘ın her yıl hızlı şarj teknolojisine geçeceği konuşuluyor. Ancak Apple bu konuda herhangi bir girişimde bulunmadı. iPhone 7 ile hızlı şarjın geleceği söylenmiş ancak cihazların lansmanından sonra bu umutlar 2017 yılında tanıtılacak olan 10. yıla özel iPhone modeline kaldı. Hızlı şarj desteğinin bulunmadığı iPhone 7‘nin, yapılan testler sonucunda %0’dan %100’e kaç saatte şarj olduğu ortaya çıktı.

iPhone 7, şarj olma süresi ile zirveden çok uzakta!

1.960 mAh kapasiteli pile sahip olan iPhone 7, 2.08 saate %0’dan %100’e şarj oluyor. Ancak rakipleri iPhone 7’den çok daha kısa sürede şarj olarak listenin ilk sıralarında yer alıyor.

Şarj süresi testlerine göre; Meizu Pro 6, 1.51 saatte, Galaxy S7 1.51 saatte, iPhone SE 1.66 saatte, Galaxy Note 5 1.67 saatte, HTC 10 1.80 saatte, Galaxy S7 edge 1.85 saatte, Galaxy Note 7 (R.I.P) 1.88 saatte ve iPhone 6s ise 1.94 saatte tam şarj oluyor.

2.900 mAh bataryalı iPhone 7 Plus ise 3.07 saatte tam şarj olarak listenin en sonlarında yer alıyor. Apple’ın şarj konusundaki kötü unvanından seneye tanıtılacak olan iPhone modeli ile kurtulması bekleniyor. Bakalım 10. yıla özel iPhone’da hızlı şarj teknolojisi ve daha yüksek mAh değerine sahip batarya yer alacak mı?