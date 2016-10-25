Apple, iOS 10.1 ile birlikte iPhone 7 Plus portre modu özelliğini beta olarak kullanıma sundu. Peki, iPhone 7 Plus portre modu nedir?

Apple, kısa bir süre önce yayınladığı yeni mobil işletim sistemi sürümü iOS 10.1 ile birlikte iPhone 7 Plus portre modu özelliğini, beta olarak da olsa kullanıma sunmuş oldu. Peki, iOS 10.1 ile birlikte gelen yeni iPhone 7 Plus portre modu nedir?

iPhone 7 Plus portre modu nedir?

Bilindiği gibi iPhone 7 Plus modeli, çift arka kamera sensörü ile birlikte geliyor. Yeni gelen portre modu da, iPhone 7 Plus modelinin bu özelliğine dayanıyor.

Kısaca açıklamak gerekirse iPhone 7 Plus portre modu, odaklanılan objenin dışındaki alanı, bulanık göstermeye yani bokeh etkisi oluşturmaya yarayan bir özellik.

Çift sensörün verileri ve yazılım tarafındaki işlemeleri ile birlikte iPhone 7 Plus portre modu, bokeh etkisini oluşturma konusunda yardımcı bir rol oynayacak.

Şu an için iPhone 7 Plus portre modu, Apple tarafından iOS 10.1 ile birlikte beta olarak sunulmuş durumda. Bu bağlamda, kullanım sorasında odak objenin bokeh etkisine karışması gibi sorunlar kendini gösterebiliyor.

İlerleyen dönemlerde yayınlanacak olan final sürümü ile birlikte portre modu, daha da verimli çalışan bir yapı kazanmış olacaktır.

Son olarak belirtmek gerekirse portre modu özelliğini sadece iPhone 7 Plus modeli ile birlikte kullanılabiliyor.