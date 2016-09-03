iPhone 7 ve iPhone 7 Plus modellerinin tanıtılmasına dört gün kala, Tayvanlı KGI tarafından iPhone 7 özellikleri ile ilgili detaylı bilgiler paylaşıldı. Açıklanan bilgilere göre iPhone 7 özellikleri ve iPhone 7 Plus özellikleri arasında ciddi farklılıklar mevcut olacak.

iPhone 7 özellikleri ortaya çıktı!

Şimdiye kadar gelen iPhone 7 özellikleri, genel itibariyle kamera ve kulaklık noktasında yoğunlaşıyordu. KGI tarafından yeni gelen bilgiler ise, iPhone 7 özelliklerini detaylandırmış oldu.

iPhone 7 işlemci özellikleri!

Açıklana bilgilere göre iPhone 7 özellikleri arasında en dikkat çeken detay, Apple’ın tasarladığı A10 mobil işlemci oldu. Zira, paylaşılan detaylara göre iPhone 7’nin işlemcisi A10, 2.4GHz saat frekans hızına sahip olacak ve iPad Pro’nun 2.26GHz hızındaki A9x işlemcisinden çok daha hızlı olacak.

iPhone 7 depolama alanları!

iPhone 7 depolama alan seçenekleri ise; 32GB, 128GB ve 256GB olarak sıralanacak. Bu üç farklı depolama seçeneği, iPhone 7 ve iPhone 7 Plus modelleri için aynı olacak.

iPhone 7 renk seçenekleri!

KGI tarafından açıklanan iPhone 7 özellikleri bilgilerinde ise dikkat çeken detaylar arasında, iPhone 7 renk seçenekleri de yer aldı. Zira iPhone 7, en az 5 farklı renk seçeneği sunacak.

İddia edilen iPhone 7 renk seçenekleri; gümüş, altın, rose gold, koyu siyah ve piyano siyah olarak sıralanıyor. Piyanı siyah rengini Apple, ilk olarak Mac Pro modelinde kullanıma almıştı.

iPhone 7 RAM detayları!

iPhone 7 özellikleri ile ilgili gelen yeni detaylarda, en önemli nokta RAM oldu. Zira, iPhone 7 RAM miktarı 2GB olacak iken, iPhone 7 Plus modelinde RAM miktarı 3GB’a çıkarılıyor. Apple’ın şimdiye kadar yapmadığı bu RAM farklılığı, iPhone 7 ile ne kadar gerçek olacak, büyük merak konusu haline geldi.

iPhone 7 kamera özellikleri!

Apple’ın, iPhone 7 Plus modelinde 3GB RAM kullanmasının sebebi olarak ise çift lensli arka kamerası gösteriliyor.

iPhone 7 Plus kamera özellikleri detaylarında, çift 12MP çözünürlüğündeki kamera sensörünün bulunması, görüntü işleme noktasında Apple’ın RAM ihtiyacını artırmış olabilir.

iPhone 7 kamera özellikleri olarak da, tek 12MP çözünürlüğünde lens olacağı söyleniyor.

Bunlara ek olarak her iki iPhone 7 modelinde de, geliştirilmiş flaş seçeneği olacak.

iPhone 7 ile yakınlık sensörü gelişiyor!

KGI tarafından sözü edilen iPhone 7 özelliklerinin detaylarında, Apple’ın iPhone 7 ve iPhone 7 Plus modellerinde yakınlık sensörünü ciddi anlamda geliştirdiği ve genişletilmiş özellikler kattığı bilgisi bulunuyor.

Tüm bunların ötesinde ise Apple, iPhone 7 ve iPhone 7 Plus özellikleri arasına, en sonunda suya ve toza dayanıklılık detayını eklemeye hazırlanıyor. Apple Watch modelinde bulunan IPx7 sertifikasının yer alacağı söylenen iPhone 7 ve iPhone 7 Plus modelleri, 1 metreye kadar suya dayanıklılık sunacak.

Apple’ın, 7 Eylül 2016 tarihinde düzenleyeceği özel etkinlik ile duyuracağı yeni iPhone 7 modelleri öncesinde, KGI tarafından gelen iPhone 7 özellikleri bilgisi, önemli bir yere sahip oldu. Zira, bilindiği gibi şimdiye kadar KGI, iPhone sızıntılarında isabetli bilgiler paylaşmayı başarmıştı.

Durumun böyle olması da, iPhone 7 ve iPhone 7 Plus ile ilgili gelen özellik iddialarının doğruluğunu artıryor.