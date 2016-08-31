Apple’ın 7 Eylül tarihinde tanıtacağı yeni iPhone 7 ve iPhone 7 Plus modellerinin, depolama seçenekleri ve fiyat detayları ortaya çıktı.

iPhone 7 fiyat listesi göründü!

Çin kaynaklı olan iPhone 7 fiyat listesinde, fiyatlar kadar depoma seçenekleri de dikkat çekiyor. Ortaya çıkan listeye göre hem iPhone 7 hem de iPhone 7 Plus modellerinin baz depolama alanı, 32GB olarak alınmış.

Öyle görünüyor ki Apple, en nihayetinde 16GB depolama seçenekli iPhone modellerine son veriyor. Bununla beraber 64GB depolama alanın da, iPhone 7 fiyat listesinde yer almadığı dikkat çekiyor.

Öte yandan hem iPhone 7 hem de iPhone 7 Plus modellerinin 256GB depolama alanına kadar seçenek sunduğu görülüyor.

iPhone 7 fiyat detaylarına değinmek gerekirse, yayınlana liste şu şekilde: