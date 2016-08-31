iPhone 7

Apple’ın 7 Eylül tarihinde tanıtacağı yeni iPhone 7 ve iPhone 7 Plus modellerinin, depolama seçenekleri ve fiyat detayları ortaya çıktı.

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iPhone 7 fiyat listesi göründü!

Çin kaynaklı olan iPhone 7 fiyat listesinde, fiyatlar kadar depoma seçenekleri de dikkat çekiyor. Ortaya çıkan listeye göre hem iPhone 7 hem de iPhone 7 Plus modellerinin baz depolama alanı, 32GB olarak alınmış.

iphone 7

Öyle görünüyor ki Apple, en nihayetinde 16GB depolama seçenekli iPhone modellerine son veriyor. Bununla beraber 64GB depolama alanın da, iPhone 7 fiyat listesinde yer almadığı dikkat çekiyor.

Öte yandan hem iPhone 7 hem de iPhone 7 Plus modellerinin 256GB depolama alanına kadar seçenek sunduğu görülüyor.

iPhone 7 fiyat detaylarına değinmek gerekirse, yayınlana liste şu şekilde:

iPhone 7 32GB790 dolar
iPhone 7 128GB910 dolar
iPhone 7 256GB1060 dolar
iPhone 7 Plus 32GB910 dolar
iPhone 7 Plus 128GB1030 dolar
iPhone 7 Plus 256GB1180 dolar
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Eren Ertem
Eren Ertem
https://www.habertekno.com/yazarlar/eren-ertem
1997 yılında, Commodore 64 klavyesi ile tanıştığı teknoloji dünyasında yoluna, TED kolejinden sonra Yeditepe Üniversitesi'nde İngilizce eğitimli Elektrik-Elektronik Mühendisi olarak devam ediyor. Birçok farklı basılı ve elektronik medya sektöründe çalışmış, C programlama dili, Java programlama dili ve elektronik yayıncılık editörlüğü ile ilgili eğitim setleri hazırlamıştır. Popüler Bilim üzerine araştırmalarına ve yazılarına editör olarak devam ederken, öte yandan da 1947 Roswell konusu ile ilgili araştırma kitabını ve Alacaklı romanını yazıyor.

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