Apple’ın 7 Eylül tarihinde tanıtacağı yeni iPhone 7 ve iPhone 7 Plus modellerinin, depolama seçenekleri ve fiyat detayları ortaya çıktı.
iPhone 7 fiyat listesi göründü!
Çin kaynaklı olan iPhone 7 fiyat listesinde, fiyatlar kadar depoma seçenekleri de dikkat çekiyor. Ortaya çıkan listeye göre hem iPhone 7 hem de iPhone 7 Plus modellerinin baz depolama alanı, 32GB olarak alınmış.
Öyle görünüyor ki Apple, en nihayetinde 16GB depolama seçenekli iPhone modellerine son veriyor. Bununla beraber 64GB depolama alanın da, iPhone 7 fiyat listesinde yer almadığı dikkat çekiyor.
Öte yandan hem iPhone 7 hem de iPhone 7 Plus modellerinin 256GB depolama alanına kadar seçenek sunduğu görülüyor.
iPhone 7 fiyat detaylarına değinmek gerekirse, yayınlana liste şu şekilde:
|iPhone 7 32GB
|790 dolar
|iPhone 7 128GB
|910 dolar
|iPhone 7 256GB
|1060 dolar
|iPhone 7 Plus 32GB
|910 dolar
|iPhone 7 Plus 128GB
|1030 dolar
|iPhone 7 Plus 256GB
|1180 dolar
En aşşa 3.5 burda