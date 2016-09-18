Bilindiği gibi Apple, iOS cihazlarında DFU mod yani kurtarma mod seçeneği ile kullanıcılarına herhangi bir yazılımsal sıkıntı için yardım seçeneği kullanıyor. Peki, iPhone 7 DFU mod yani iPhone 7 kurtarma modu nasıl başlatılır?

iPhone 7 DFU mod-iPhone 7 kurtarma modu başlatma işlemi değişti!

Şimdiye kadar iPhone kullanıcıları, DFU yani kurtarma modu için cihazlarının güç tuşu ve home tuşu ikilisini aynı anda kullanmaktaydı. Lakin, iPhone 7 ve iPhone 7 Plus modelleri ile fiziksel home tuşu fonksiyonu, Apple tarafından kaldırılmış oldu. Bu durum da Apple, iPhone 7 DFU yani iPhone 7 kurtarma modu başlatma standardını değiştirmiş oldu.

iPhone 7 DFU modu yani iPhone 7 kurtarma modu nasıl başlatılır?

Yeni iPhone 7 ve iPhone 7 Plus DFU modu için artık home tuşu kullanılmıyor. Bunun yerine iPhone 7 DFU modu yani iPhone 7 kurtarma modu için güç tuşu ve ses kısma tuşu ikilisinin kullanılması gerekiyor.

Apple’ın yeni iPhone modellerinde uyguladığı bu DFU modu değişimi, henüz diğer iPhone modellerinde kullanılmaya geçmiş değil. Lakin, ilerleyen dönemlerde DFU yani kurtarma modu için güç tuşu ve ses kısma tuşu ikilisi, tüm iPhone modelleri için kullanılabilir hale getirilebilir.

Son olarak belirtmek gerekirse iPhone 7 DFU yani iPhone 7 kurtarma modu için kullanılmaya başlanan güç tuşu ve ses kısma tuşu ikilisi, uygulama sırasında daha kolay bir ikili haline gelmiş oldu.