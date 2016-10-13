Nokia’nın geri döneceği efsaneleri 2016 yılının başından beri konuşuluyordu. Son aylarda ise Nokia’nın D1C kod adlı Android tabanlı telefonuna dair benchmark sonuçları ortaya çıkmıştı. Bugün ise firmanın Nokia D1C Tablet modeli ile tablet sektörüne de gireceği yine Benchmark uygulaması olan Geekbench ile ortaya çıktı.

Nokia D1C Tablet özellikleri!

Nokia D1C Tablet, bir tablete göre oldukça büyük olan 13.8 inç boyutunda Full HD ekran ile gelecek. Ekran boyutu ile 12.9 inç iPad Pro’yu rakip olarak belirleyen Nokia D1C Tablet, 1.4GHz hızında çalışan 8 çekirdekli Snapdragon 430 yonga setine, buna bağlı olarak Adreno 505 grafik birimine 3 GB RAM’e ve 16 GB dahili depolama birimine sahip olacak.

Ancak 16 GB dahili depolamanın sadece 9 GB’ını kullanabileceğiz. Muhtemelen bu yüzden tablette microSD desteği de olacak.

Tablet, 15 Megapiksel çözünürlüğünde flaş destekli arka ve görüntülü konuşma için 7 Megapiksel ön kamera ile gelecek.

Android 7.0 Nougat sürümü ile kutusundan çıkacak olan tablet, Google Play Edition kapsamı altında yeni gelen Android güncellemelerini direkt olarak alarak farkını ortaya koyacak.