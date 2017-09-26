iOS 11.0.1 Güncellemesi Yayınlandı!

Apple tarafından ilk olarak WWDC 2017 kapsamında duyurulan ve o süreçten geçtiğimiz haftaya kadar beta sürecini devam ettiren yeni mobil işletim sistemi sürümü iOS 11, desteklenen iPhone ve iPad modelleri için yayınlanmıştı.

Kullanıcılar tarafından meraklı bir bekleyiş sonunda yüklenen ve birçok yeni özelliğe ev sahipliği eden iOS 11, ilk güncellemelerle beraber birtakım eleştirilerle de karşı karşıya kalmıştı. Bu sorunlara karşı Apple, çeşitli hata düzeltmeleri ve performans artışı sağlayan iOS 11.0.1 sürümünü yayınladı.

iOS 11.0.1 ile performans ve hata düzeltmeleri kendini gösteriyor!

Öncelikle hatırlatmak gerekirse bilhassa da iPhone tarafında iOS 11 sürümüne geçiş yapan kullanıcılar batarya kütetiminin artması ve çeşitli gecikmeler olduğundan şikayet etmekteydiler.

Yaklaşık bir haftalık bir süredir bu problemlerin sık sık altarılmasını takip eden kısa bir süre içinde Apple, yeni iOS 11.0.1 güncellemesini yayınlamış oldu.

Güncellemenin kısa bir süre önce yayınlanmasından dolayı iOS 11.0.1 güncellemsinin iOS 11 hatalarını ne kadar çözdüğü konusunda somut bilgilere erişilmiş değil. Yeni güncellemenin daha fazla iPhone ve iPad modeline yüklenmesi ile beraber kullanıcılarının geri dönüşü ile beraber bahsi geçen sorunların ne derece Apple tarafından çözülüp çözülmediği ortaya çıkmış olacak.

Destekleyen iPhone ve iPad modellerini kullanan kullanıcılar, şu an iOS 11.0.1 güncellemesini cihazlarına kurabilir durumdalar.