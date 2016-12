iPhone 7 lansmanından 1 hafta sonra yani 13 Eylül tarihinde yayınlanan iOS 10 güncellemesi, eski nesil olarak nitelendirebileceğimiz iPhone 5 modeline bile destek vermesi ile büyük övgü toplamıştı. Güncellemenin yayınlanmasından yaklaşık 1 ay geçmesinin ardından iOS 10 kullanım oranları açıklandı.

iOS 10, Android’e fark attı!

iOS 10, 1 aylık süreçte bile %54 kullanım oranına sahip olarak Android 7.0 Nougat’a tarihi fark atmasının yanında Android 6.0 Marshmallow kullanım oranını bile neredeyse 5‘e katladı.

Listeye göre %54’lük bir kesimin iOS 10 kullanmasının yanında %38’lik bir kesim iOS 9 ve %8’lik bir kesim daha önceki iOS sürümlerini kullanıyor. iOS 10’un çıkışında yaşanan sorunlar ve sonrasında meydana gelen hatalar, kullanıcıların iOS 10’a geçme konusunda kafalarında soru işareti oluşmanasına neden oldu.

Kasım ayı içerisinde iOS 10.1 güncellemesinin yayınlanacak olması ve sistemdeki sorunların ortadan kaldırılacak olması, iPhone ve iPad sahiplerini iOS 10 yöneltecektir.

iOS 10 güncellemesini; iPhone 5, iPhone 5c, iPhone 5s, iPhone SE,iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPad Air, iPad Air 2, iPad 1, iPad 2, iPad 3 , iPad 4, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad mini 4, iPad Pro, 9.7 inç iPad Pro, iPod touch 5 ve iPod touch 6 modellerinin aldığını bir kez daha hatırlatalım.