Uzun bir beta sürecinden sonra Apple’ın yeni iOS işletim sistemi sürümü iOS 10.2 yayınladı. Yeni iOS 10.2 güncellemesi ile birlikte, özellikle mesajlaşma tarafında yenilikler mevcut.

iOS 10.2 yayınlandı!

Destekleyen iPhone, iPad ve iPod Touch modelleri için yayınlanan yeni iOS 10.2 özellikleri arasında, TV uygulaması yer alıyorken, en büyük artı Unicode 9 emojileri üzerinde kendini gösterdi. TV uygulaması, şu an için ülkemizde kullanılmaya sunulmuş değil.

Apple’ın yaptığı açıklamaya göre iSO 10.2 ile birlikte, 100’den fazla yeni emoji kullanıma sunulmuş oldu. Ek olarak, iPhone 7 ve iPhone 7 Plus için yeni duvar kağıtları ve iMessage tarafında yeni görsel efekt ekleri yayınlandı.

Bunlarla beraber birçok hata iyileştirmesi ve performans artışı sağlayacak düzenlemeler yapılmış durumda.

iOS 10.2 güncellemesi yapmak için Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme bölümünü kullanmak gerekiyor.