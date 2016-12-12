iOS 10.2

Uzun bir beta sürecinden sonra Apple’ın yeni iOS işletim sistemi sürümü iOS 10.2 yayınladı. Yeni iOS 10.2 güncellemesi ile birlikte, özellikle mesajlaşma tarafında yenilikler mevcut.

iOS 10.2 yayınlandı!

Destekleyen iPhone, iPad ve iPod Touch modelleri için yayınlanan yeni iOS 10.2 özellikleri arasında, TV uygulaması yer alıyorken, en büyük artı Unicode 9 emojileri üzerinde kendini gösterdi. TV uygulaması, şu an için ülkemizde kullanılmaya sunulmuş değil.

Ayrıca Bakınız: iPhone 8 Fiyatı ile İlgili Dikkat Çeken İddia!

iOS 10.2 Yayınlandı

Apple’ın yaptığı açıklamaya göre iSO 10.2 ile birlikte, 100’den fazla yeni emoji kullanıma sunulmuş oldu. Ek olarak, iPhone 7 ve iPhone 7 Plus için yeni duvar kağıtları ve iMessage tarafında yeni görsel efekt ekleri yayınlandı.

Ayrıca Bakınız: watchOS 3.1.1 Çıktı!

Bunlarla beraber birçok hata iyileştirmesi ve performans artışı sağlayacak düzenlemeler yapılmış durumda.

iOS 10.2 güncellemesi yapmak için Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme bölümünü kullanmak gerekiyor.

 

Paylaş
Eren Ertem
Eren Ertem
https://www.habertekno.com/yazarlar/eren-ertem
1997 yılında, Commodore 64 klavyesi ile tanıştığı teknoloji dünyasında yoluna, TED kolejinden sonra Yeditepe Üniversitesi'nde İngilizce eğitimli Elektrik-Elektronik Mühendisi olarak devam ediyor. Birçok farklı basılı ve elektronik medya sektöründe çalışmış, C programlama dili, Java programlama dili ve elektronik yayıncılık editörlüğü ile ilgili eğitim setleri hazırlamıştır. Popüler Bilim üzerine araştırmalarına ve yazılarına editör olarak devam ederken, öte yandan da 1947 Roswell konusu ile ilgili araştırma kitabını ve Alacaklı romanını yazıyor.

Benzer haberlerYazarın diğer içerikleri

2 Yorum

  2. Güncellemeyi yaptıktan sonra telefon herhangi bir uygulamayı kullanırken tamamiyle kendini kapatıp tekrardan başlatıyor bunsorun sadece bende mi ?