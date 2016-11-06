Instagram Hesabı Silme İşlemi Nasıl Yapılır?

Instagram hesabı silme işlemi yapmak için, izlenmesi gereken birkaç adım var. İşte Instagram hesap silme detayları ve Instagram hesabı silme işlemi!

Sosyal medya platformları, her geçen gün farklılaşmaya devam ediyor. Kimi zaman kullanıcılar, farklı gerekçelerle hesaplarını silmek isteyebiliyor. Bu sosyal medya hesabının silinmek istendiği platformlardan biri de Instagram oluyor. Peki, kalıcı olarak Instagram hesap silme işlemi nasıl yapılır? İşte Instagram hesabı silme işlemi ile ilgili detaylar!

Instagram hesabını silme!

Kalıcı olarak Instagram hesap silme işlemi için izlenmesi gereken birkaç basit adım bulunuyor. Bu adımları izleyerek, Instagram hesap silme işlemi yapılabilir. İşte fotoğraflı Instagram hesap silme adımları:

İlk olarak, silinecek Instagram hesabına, masaüstü tarayıcılardan giriş yapmak gerekiyor.

Instagram hesap silme bağlantısı: https://help.instagram.com/370452623149242/?helpref=hc_fnav

Akabinde, yukarıdaki bağlantıya geçmek gerekiyor. Bu bağlantıda, Instagram hesabını geçici olarak kapatmak ve Instagram hesabını kalıcı olarak silme bölümleri bulunuyor. Instagram hesabını kalıcı olarak silmek için, “Hesabımı Nasıl Silerim?” sekmesine geçmek gerekiyor.

“Hesabımı Nasıl Silerim?” sekmesi altında, ilk seçenekte Instagram hesabını sil sayfasına Gidin bağlantısı yer alıyor. Instagram hesap silme işleminin son adımına da, bu “Hesabını Sil” sayfasındaki bağlantıdan geçmek mümkün.

Son adımda Instagram, hesabınızı neden silmek istediğinize dair bir seçenek listesi sunuyor. Instagram hesap silme işleminizi neden yaptığınıza ilişkin bir seçenek işaretleyebilirsiniz.

Son olarak da Instagram hesap şifresi yazıp, “Hesabımı kalıcı olarak sil” butonuna basmak gerekiyor. Böylece kalıcı olarak Instagram hesabını silme işlemi tamamlanmış oluyor.

Son olarak hatırlatmak gerekirse, Instagram hesabını kalıcı olarak silme işlemi tamamlandıktan sonra, hesaptaki tüm fotoğraflar, beğeniler ve paylaşımlar kalıcı olarak silinmiş olacak ve geri getirmek mümkün olmayacak. Ayrıca, silinen Instagram hesabı ismini de tekrar almak mümkün olmayacak.