Facebook’un çatısı altında gelişim sürecine devam eden en büyük görüntü paylaşma temelli sosyal medya platformu Instagram, ekran görüntüsü alma işlemleri için Snapchat gibi bir yapıya geçmiş oldu. Bundan böyle Instagram ekran görüntüsü alma işlemi sonrasında, görüntüsü alınan kullanıcıya konu ile ilgili bildirim gönderilecek.

Instagram ekran görüntüsü alma işlemi artık gizli değil!

Bilindiği gibi bundan önce Instagram’da paylaşılan ve beğenilen görseller, diğer kullanıcılar tarafından ekran görüntüsü alınarak kopyalanabiliyordu. Bu duruma Instagram tarafından bir güncelleme geldi. Bundan sonra, herhangi bir Instagram ekran görüntüsü alma işlemi yapıldığında, ekran görüntüsü alınan kullanıcıya bu durum bildirilecek.

Uzun süredir Snapchat tarafında kullanılan bu ekran görüntüsü alındı bildirim sistemi, bundan böyle Instagram tarafında da aktif olarak kullanılmaya başlanacak ve ekran görüntüsü alınan kullanıcı bilgilendirilecek.