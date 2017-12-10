İnsan Vücudu Giyilebilir Teknoloji için Enerji Üretebilir!

Teknoloji insan vücuduna hep yakından bağlı olmuştur. Binlerce yıldır insanoğlu keskinleşmiş çakmak taşlarından akıllı cep telefonlarına kadar pek çok buluş yaptı ve bu buluşlar günümüzde artarak devam ediyor. Özellikle elektronik cihazlar şu anda hayatımızın tam merkezinde yer alıyor. Peki, yeni nesil elektronik cihazların sadece insan vücuduna bağlı olmakla kalmayıp onlardan güç alabileceğini söylesek ne düşünürdünüz?

Hayatta kalabilmek için çok ama çok fazla enerjiye ihtiyaç vardır. Zinde kalabilmek için de vücudumuzun günde 2.000 ila 2.500 kalori yakması gerekir. Bu da bir akıllı cep telefonuna yetecek kadar enerji demektir. Yani eğer bu enerjinin bir kısmının emilmesi mümkün olursa elektronik cihazlara enerji sağlamak mümkün hale gelebilir. Şu anda araştırmacılar bu potansiyeli açığa çıkarmaya yönelik pek çok çalışma yapıyor.

Mobil cihazlar için yeni bir enerji kaynağı: İnsan vücudu

Öncelikle vücudumuzdaki enerji pek çok formda şekillenmektedir. Bunların çoğunluğu, elektronik bir cihaza enerji üretebilmek için verimli ve usta bir şekilde kullanılmalıdır ancak hepsi değil. Örneğin memelilerin kulaklarında küçük bir elektrik voltajı vardır ve bu detay sayesinde işitme cihazlarına enerji sağlamak mümkün olabilir. Elbette bu düşüce teoride çok güçlü olsa da pratikte henüz yeterli değildir.

Hareket enerjisi elektriğe dönüşebilir mi?

İnsanoğlu hareket etmek için yaratılmıştır. Vücudumuzdaki enerji harcamalar hücrelerin temel işlevlerine güç vermenin yanı sıra daha çok kas hareketlerine yönelmektedir. Bu kas hareketlerinin hayati önem taşıdığını söylemek de mümkündür. Bu durum da bilim insanlarının enerjiyi elektriğe dönüştürme fikrine yoğunlaşmasına neden olmaktadır.

Son birkaç yıl içerisinde bilim insanları insan hareketlerinden elektrik üretimi yapabilmek için piezoelektrik adlı materyallerin özelliğini kullanmaya başladı. Bu materyaller hali hazırda pek çok endüstriyel üründe ve küçük bir çakmakta bile kullanılıyor. Bir sonraki kullanımın enerji üreten kumaşlar üzerinde olduğunu görebiliriz.

Daha önce araştırmacılar inekler ve koyunlar üzerinde bu materyalleri deneyerek elektrik üretmeyi başarmıştı. Bu gelişme insan vücudundaki enerjinin elektronik cihazlar için iyi bir güç kaynağı olabileceği tezini güçlendiriyor.

Enerji üretimi için kan ve ter kullanılabilir mi?

Araştırmacılar insan kanı üzerinde de pek çok çalışma yapmış ve kanın içeriğindeki maddeler sayesinde enerji üretimi yapabilmişti. Ancak günümüzde hala bu durumun son derece sakıncalı olduğu gerçeği araştırmacılar tarafından kabul ediliyor. Zira bu işlem sonucunda vücutta pek çok rahatsızlığın meydana gelmesi mümkün.

Terden bahsedecek olursak, araştırmacılar ter üzerinde oldukça rahat bir şekilde araştırma yapabildi. İlk kez 2013 yılında terden elektrik üretildi ve sonrasında çalışmalar devam etti. Hatta bir denemede LED ya da dijital saati on saniye boyunca çalıştırabilecek bir güç elde edildi. Görüldüğü üzere denemelerde başarılı olundu ancak yine de terden enerji üretimi hususunda da önemli bir yol kat edilmesi gerekiyor.

Peki ya gözyaşı?

Gözyaşları da elektronik cihazlar için enerji üretebilecek bir potansiyel olarak görülüyor. Bakıldığında gözyaşı pek de güvenilir olmayan bir yakıt kaynağı olarak görülebilir. Ancak gözyaşı sadece ağlarken üretilmez. Gözün kornea bölümü sürekli olarak bazal gözyaşları ile nemlendirilmektedir ve bu gözyaşları enerji ile doludur. Enerji üretimi için gözyaşı kullanmanın en büyük avantajı ise donanımın yerleştirilebileceği platformun hali hazırda var olmasıdır: kontakt lensler.

Tüm bu uygulamalar insanların hayatlarını gerçek anlamda değiştirebilir. Özellikle kontakt lens üzerine entegre edilmiş uygulama sanıyoruz ki en fazla umut vaat edeni. Özellikle kan ve ter ile çalışan prototiplerden çok daha etkili ve basit olan kontakt lenslere daha fazla önem verilmesi ve bu teknolojinin daha fazla üzerine gidilmesi konusunda pek çok araştırmacı hem fikir durumda.

Hala önemli bir yol kat etmesi gereken kontakt lensler yine de pratikte uygulanabilir olduklarını kanıtladı diyebiliriz. Bu lensler yılın sonlarına doğru tavşanlarda test edilecek. En önemlisi de araştırmacılar gerçekten de bu teknolojiye çok güveniyor ve ondan çok şey bekliyor.

Sonuç olarak insan vücudunun elektronik cihazlara enerji üretebilmesi için hala biraz zaman gerekiyor. Şimdiye kadar bu kadar yol kat edilmiş olması bile insanoğlu için büyük bir gelişme. Bakalım ilerleyen yıllarda bu teknolojilerin rahatlıkla kullanıldığını görebilecek miyiz?