Sinirsel geri bildirim olarak bilinen yeni bir beyin jimnastiği tekniğini kullanan Brown Üniversitesi araştırmacıları, insanların daha önce onlara güçlü şeyler hissettirmeyen fotoğraflar hakkında negatif ya da pozitif düşüncelere sahip olmasını sağladı. Diğer bir deyişle, ortada olmayan yeni düşünceler bu insanlara aşılandı.

Araştırmada büyük bir rol alan Profesör Takeo Watanabe yaptığı açıklamada beyin yıkama amacıyla bir cihaz geliştirmediklerini söyledi. Yapmak istediklerinin sinirsel geri bildirimin nasıl çalıştığını anlamak olduğunu ifade etti.

Sinirsel geri bildirim son yıllarda büyük dikkat çekti. Bu teknik, depresyon ve anksiyete gibi ruhsal sağlık sorunlarını ve travma sonrası stres bozukluğunu tedavi etmeye yardımcı oluyor. Bu teknikte hastanın beyin aktiviteleri izleniyor ve bu yönde çözüm üretiliyor. İnsanların aklına yeni düşünceler yerleştirme amacıyla yapılan çalışmada da bu teknik dikkat çekiyor.

Yeni düşünceler sinirsel geri bildirim yardımıyla yerleştirilecek!

Çalışma kapsamında 25 gönüllüye birçok fotoğraf gösterildi ve bu fotoğrafları negatif ya da pozitif olmalarına göre değerlendirmeleri istendi. Bu sırada fMRI beyin taraması ile sinirsel aktiviteler izlendi. İşte bu noktada sinirsel geri bildirim başladı. Yüz oylamaları sonrasında katılımcılar tekrar çağrılıp beyin taramasına alındılar ve tarama sırasında oyun oynamaları istendi. Oyunlarda daha önce oyladıkları yüzler ortaya çıktı ve akıllarını kullanarak yüzen diskleri büyütmeleri istendi. Tüm bunlar defalarca birçok katılımcı üzerinde yapıldı.

Katılımcılar diskleri büyütmeye çalıştıkça karşılarına çıkan yüzler hakkında pozitif ya da negatif duygulara sahip oldu ve böylece çalışmalar da ciddi anlamda ilerledi. Yani sinirsel geri bildirim teknikleri sayesinde yeni düşünceler insanların aklına yerleştirilebildi. Şu anda araştırmacılar bu tekniği tam anlamıyla bilmediklerini, geliştikçe daha fazla bilgi sahibi olacaklarını söylüyor.