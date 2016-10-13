Steve Jobs ile birlikte Apple, ilk iPhone modeli ile deyim yerindeyse akıllı telefon konseptini ve dünyasını, çok farklı yerlere getirdi ve bugünkü alışıldık akıllı telefon konsepti içi yeni bir pencere açtı. Lakin, böylesine derin bir etki oluşturacak akıllı telefon modeli olan ilk iPhone, aslında hiç de kolay bir süreçten geçmedi. Öyle ki ilk iPhone modeli, neredeyse tarih dahi oluyordu!

İlk iPhone ve ilk problemler!

Bugünden 2007 senesine geri dönecek olursak, hiç kuşkusuz akıllı telefon konseptinin çok farklı bir boyutta olduğu görülecektir. Zira, o dönemde mobil cihazlar, günümüzde özellik olarak saymadığımız birçok yeniliğe bile ev sahipliği edemiyordu. İşte bu detaylardan biri de, ilk iPhone için en önemli sorunlardan biri haline gelmişti.

Dokunmatik ekran ve yakınlık sensörü!

O dönemlere gidilecek olunursa, ilk iPhone modelinin prototip süreçlerindeki en büyük baş bela noktası, dokunmatik ekranı olmuştu. Evet, günümüzde dokunmatik ekran teknolojisini bir standart olarak görmek mümkün. Lakin, o dönemlerde dokunmatik ekran teknolojisini bu denli kullanıcı dostu halde akıllı telefon modelleri ile birleştirmek, hiç de kolay olmadı.

Belirtildiği gibi ilk iPhone modelinin prototiplerindeki en büyük sorun, dokunmatik paneli olmuştu. Zira, o dönemlerde ilk olarak dokunmatik panelin, konuşma sırasında yüz ile temas etmesi ve bu sebeple iPhone’un anlamsız tepkiler vererek hiç de pratik bir kullanım sunmayacağı düşüncesi, Apple içerisinde tartışılıyordu.

Bu tartışmalar öyle bir noktaya geldi ki, bir dönem iPhone projesinin rafa kaldırılması bile düşünülür hale dönüşmüştü.

Steve Jobs önderliğindeki iPhone ekibi, iPhone projesini çöpe atmak yerine, o dönem için ciddi bir sorun çözücü olacak detayı düşündü: Yakınlık sensörü!

Yakınlık sensörünün ilk iPhone prototip modellerinde kullanılması, bahsi geçen konuşma sırasındaki anlamsız tepki karmaşasının da önüne geçmiş oldu. En nihayetinde de iPhone projesi tozlu raflara kaldırılmak yerine, akıllı telefon dünyasını topyekun değiştirecek bir mobil cihaz haline geldi.

İçinde bulunduğumuz dönemlerde, yakınlık sensörünün bir özellik olarak bile sayılmadığına şaşırmamak gerek… Ancak, 2007 yılına ve o dönemin yenilikçi akıllı telefon dünyasına bakılacak olursa, aslında en küçük bir ayrıntı bile, gelişim sürecinin temel taşlarından biri olabilmeyi başarıyordu.

2017 yılı ile 10. yaşına gelen iPhone, ilk iPhone’dan bu yana neler kazandı, akıllı telefon dünyasına neler kattı ve bundan sonrasında rakipleri ile nasıl mücadele edecek soruları, çok daha farklı alanlarda kendini göstermeye devam ediyor. Ne bir yakınlık sensörü ne de yekpare yapısı dışında…