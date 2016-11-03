Huawei Mate 9 Porsche Edition

Huawei, kısa bir süre önce düzenlediği özel etkinlik ile birlikte yeni Huawei Mate 9 modeli ile birlikte, Huawei Mate 9 Porsche Edition modelini de duyurdu.

Tasarım noktasında Huawei Mate 9 Porsche Edition ve Huawei Mate 9 arasında fark bulunuyorken, teknik özellikler kısmında çok büyük farklılık yapılmamış.

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Huawei Mate 9 Porsche Edition özellikleri!

  • 5.5-inç büyüklüğünde, çift tarafı kavisli ve QHD – 2560X1440 piksel çözünürlüğünde ekran
  • Huawei Kirin 960 mobil yonga seti (4 x 2.4 GHz A73 ve 4 x 1.8 GHz A53)
  • Mali-G71 MP8 grafik birimi
  • 6GB RAM ve 256GB dahili depolama alanı
  • 20MP Monochrome çift sensörlü arka ve 12MP RGB ön kamera (f/2.2 OIS (Optik Görüntü Sabitleme)
  • 4K video
  • 4000mAh büyüklüğünde batarya

Huawei Mate 9 Porsche Edition fiyatı ve çıkış tarihi!

Yeni Huawei Mate 9 Porsche Edition fiyatı 1,395 Euro olarak belirlenmiş ve çıkış tarihi olarak Ocak 2016 işaret ediliyor.

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Eren Ertem
Eren Ertem
https://www.habertekno.com/yazarlar/eren-ertem
1997 yılında, Commodore 64 klavyesi ile tanıştığı teknoloji dünyasında yoluna, TED kolejinden sonra Yeditepe Üniversitesi'nde İngilizce eğitimli Elektrik-Elektronik Mühendisi olarak devam ediyor. Birçok farklı basılı ve elektronik medya sektöründe çalışmış, C programlama dili, Java programlama dili ve elektronik yayıncılık editörlüğü ile ilgili eğitim setleri hazırlamıştır. Popüler Bilim üzerine araştırmalarına ve yazılarına editör olarak devam ederken, öte yandan da 1947 Roswell konusu ile ilgili araştırma kitabını ve Alacaklı romanını yazıyor.

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