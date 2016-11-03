Huawei, kısa bir süre önce düzenlediği özel etkinlik ile birlikte yeni Huawei Mate 9 modeli ile birlikte, Huawei Mate 9 Porsche Edition modelini de duyurdu.
Tasarım noktasında Huawei Mate 9 Porsche Edition ve Huawei Mate 9 arasında fark bulunuyorken, teknik özellikler kısmında çok büyük farklılık yapılmamış.
Ayrıca Bakınız: Huawei Mate 9 Tanıtıldı! İşte Huawei Mate 9 Özellikleri!
Huawei Mate 9 Porsche Edition özellikleri!
- 5.5-inç büyüklüğünde, çift tarafı kavisli ve QHD – 2560X1440 piksel çözünürlüğünde ekran
- Huawei Kirin 960 mobil yonga seti (4 x 2.4 GHz A73 ve 4 x 1.8 GHz A53)
- Mali-G71 MP8 grafik birimi
- 6GB RAM ve 256GB dahili depolama alanı
- 20MP Monochrome çift sensörlü arka ve 12MP RGB ön kamera (f/2.2 OIS (Optik Görüntü Sabitleme)
- 4K video
- 4000mAh büyüklüğünde batarya
Huawei Mate 9 Porsche Edition fiyatı ve çıkış tarihi!
Yeni Huawei Mate 9 Porsche Edition fiyatı 1,395 Euro olarak belirlenmiş ve çıkış tarihi olarak Ocak 2016 işaret ediliyor.
Abi bu ne ya tarihe bi bakin nerde ne yanlisyaptiniz ozellikle telefonun cikis tarihine