Huawei markasının çatısı altında çalışmalarını sürdüren Watt Laboratuvarı, yeni geliştirdikleri Li-ion batarya teknolojisini duyurdu. Peki, yeni Li-ion batarya teknolojisi neler vaat ediyor?

Huawei’den yeni Li-ion batarya teknolojisi!

Japonya’da düzenlenen 57. Batarya Sempozyumu kapsamında Watt Laboratuvarı, yeni geliştirdiği Li-ion batarya teknolojisi ile ilgili detaylar aktarıldı.

Açıklanan bilgilere göre grafen desteği ile hazırlanan yeni Li-ion batarya teknolojisi, 60 santigrat derecede dahi enerji iletimini sorunsuz olarak sürdürebiliyor. Şu anki Li-ion teknolojisine nazaran bu seviye, 10 derece daha fazla.

Watt Laboratuvarı öne çıkan isimlerinden Dr. Yangxing Li tarafından yapılan açıklama göre, gerçekleştirilen testler neticesinde, standart bataryalara kıyasla 5 derece daha soğuk çalışabildiği ve 60 santigrat derecede 2 bin şarj sonrasında kapasitenin standart bataryalara göre %13 daha iyi olduğu belirtiliyor.