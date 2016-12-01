Huawei’den Yeni Li-ion Batarya Teknolojisi!

Huawei çatısı altındaki Watt Laboratory tarafından, yeni bir Li-ion batarya teknolojisi geliştirildi. İşte yeni Li-ion batarya teknolojisi!

Yazar:
Eren Ertem
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Li-ion

Huawei markasının çatısı altında çalışmalarını sürdüren Watt Laboratuvarı, yeni geliştirdikleri Li-ion batarya teknolojisini duyurdu. Peki, yeni Li-ion batarya teknolojisi neler vaat ediyor?

Huawei’den yeni Li-ion batarya teknolojisi!

Li-ion

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Japonya’da düzenlenen 57. Batarya Sempozyumu kapsamında Watt Laboratuvarı, yeni geliştirdiği Li-ion batarya teknolojisi ile ilgili detaylar aktarıldı.

Açıklanan bilgilere göre grafen desteği ile hazırlanan yeni Li-ion batarya teknolojisi, 60 santigrat derecede dahi enerji iletimini sorunsuz olarak sürdürebiliyor. Şu anki Li-ion teknolojisine nazaran bu seviye, 10 derece daha fazla.

Watt Laboratuvarı öne çıkan isimlerinden Dr. Yangxing Li tarafından yapılan açıklama göre, gerçekleştirilen testler neticesinde, standart bataryalara kıyasla 5 derece daha soğuk çalışabildiği ve 60 santigrat derecede 2 bin şarj sonrasında kapasitenin standart bataryalara göre %13 daha iyi olduğu belirtiliyor.

 

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Eren Ertem
Eren Ertem
https://www.habertekno.com/yazarlar/eren-ertem
1997 yılında, Commodore 64 klavyesi ile tanıştığı teknoloji dünyasında yoluna, TED kolejinden sonra Yeditepe Üniversitesi'nde İngilizce eğitimli Elektrik-Elektronik Mühendisi olarak devam ediyor. Birçok farklı basılı ve elektronik medya sektöründe çalışmış, C programlama dili, Java programlama dili ve elektronik yayıncılık editörlüğü ile ilgili eğitim setleri hazırlamıştır. Popüler Bilim üzerine araştırmalarına ve yazılarına editör olarak devam ederken, öte yandan da 1947 Roswell konusu ile ilgili araştırma kitabını ve Alacaklı romanını yazıyor.

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