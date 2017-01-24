HTC 10 Nougat Güncellemesi, İngiltere’de Yayınlanmaya Başladı!

Geride bıraktığımız haftada HTC 10 Android 7.0 Nougat güncellemesinin, çeşitli hatalardan dolayı durdurulduğuna ilişkin bilgiler gündeme gelmişti. Aradan geçen zaman zarfından sonra HTC 10 Android Nougat güncellemesi, Avrupa’da İngiltere ile yeniden başladı.

HTC 10 Android Nougat güncellemesi, İngiltere’de başladı! HTC 10 Android Nougat güncellemesi, İngiltere’de başladı!

Yeni 2.41.401.3 açıklaması ile yayınlanmaya başlayan ve yaklaşık olarak 1.2GB boyutunda olan HTC 10 Android 7.0 güncellemesi, şu an için İngiltere’deki kullanıcılara yayınlanmaya başladı.

Hatırlatmak gerekirse Samsung’da Galaxy S7-S7 edge Android Nougat güncellemesini ilk olarak İngiltere ve Çin’de yayınlamayı tercih etmiş önümüzdeki hafta başına kadar ülkemizdeki birçok S7 ve S7 edge modelin de cihazlara ulaşacağı belirtilmişti.

Dolayısıyla HTC’nin de İngiltere’den sonraki HTC 10 Android 7.0 Nougat güncellemesini dağıtmaya başlayacağı yeni durakları arasında, Türkiye’de yer alabilir.