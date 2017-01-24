HTC 10 Nougat Güncellemesi, İngiltere’de Yayınlanmaya Başladı!

Geçtiğimiz günlerde HTC 10 Nougat güncellemesinin durdurulduğuna ilişkin bilgiler gelmişti. Şimdi tekrar HTC 10 Nougat güncellemesi başladı!

Yazar:
Eren Ertem
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HTC 10

Geride bıraktığımız haftada HTC 10 Android 7.0 Nougat güncellemesinin, çeşitli hatalardan dolayı durdurulduğuna ilişkin bilgiler gündeme gelmişti. Aradan geçen zaman zarfından sonra HTC 10 Android Nougat güncellemesi, Avrupa’da İngiltere ile yeniden başladı.

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HTC 10 Android Nougat güncellemesiHTC 10 Android Nougat güncellemesi, İngiltere’de başladı!

Yeni 2.41.401.3 açıklaması ile yayınlanmaya başlayan ve yaklaşık olarak 1.2GB boyutunda olan HTC 10 Android 7.0 güncellemesi, şu an için İngiltere’deki kullanıcılara yayınlanmaya başladı.

Hatırlatmak gerekirse Samsung’da Galaxy S7-S7 edge Android Nougat güncellemesini ilk olarak İngiltere ve Çin’de yayınlamayı tercih etmiş önümüzdeki hafta başına kadar ülkemizdeki birçok S7 ve S7 edge modelin de cihazlara ulaşacağı belirtilmişti.

Dolayısıyla HTC’nin de İngiltere’den sonraki HTC 10 Android 7.0 Nougat güncellemesini dağıtmaya başlayacağı yeni durakları arasında, Türkiye’de yer alabilir.

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Eren Ertem
Eren Ertem
https://www.habertekno.com/yazarlar/eren-ertem
1997 yılında, Commodore 64 klavyesi ile tanıştığı teknoloji dünyasında yoluna, TED kolejinden sonra Yeditepe Üniversitesi'nde İngilizce eğitimli Elektrik-Elektronik Mühendisi olarak devam ediyor. Birçok farklı basılı ve elektronik medya sektöründe çalışmış, C programlama dili, Java programlama dili ve elektronik yayıncılık editörlüğü ile ilgili eğitim setleri hazırlamıştır. Popüler Bilim üzerine araştırmalarına ve yazılarına editör olarak devam ederken, öte yandan da 1947 Roswell konusu ile ilgili araştırma kitabını ve Alacaklı romanını yazıyor.

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