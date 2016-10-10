Bilindiği gibi Google, birkaç gün önce düzenlediği özel etkinlik ile Google Pixel ve Pixel XL akıllı telefon modellerini duyurdu.

Google’ın üstüne basa basa söylediği Google Pixel ve Pixel XL ile en iyi kamera deneyimi vurgusu ile ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı. Son olarak Google Pixel ve Pixel XL 4K video kaydı sırasında EIS desteği sunacağı bilgisi ortaya çıktı.

Google Pixel ve Pixel XL 4K video kaydında EIS desteği sunacak!

Açıklanan bilgilere göre Google Pixel ve Pixel XL kamera özellikleri arasında 1080p çözünürlükte 120 kare-saniye bilgisinin yanı sıra 4K video kayıt yeteneği de olduğu belirtiliyor.

Lakin, Google Pixel ve Pixel XL modellerinde 4K video kaydı sırasında OIS yani optik görüntü sabitleme teknolojisi değil, EIS yani elektronik görüntü sabitleme teknolojisi kullanılacak.

Özetlemek gerekirse EIS, OIS kadar olmasa da algoritmasına dayalı olarak OIS teknolojisine benzer sonuçlar ortaya çıkartabiliyor. Elbette ki OIS kadar başarılı bir sabitleme olduğunu söylemek pek mümkün değil. Zira, OIS ile donanımsal bir müdehale mevcut iken, EIS ile donanımsal bir müdehale yapılmıyor.

Şu an için Google Pixel ve Pixel XL modellerinin 4K video kaydı sırasında kullanacağı EIS teknolojisinin nasıl sonuçlar vereceğine dair detaylı bilgiler bulunmuyor. İlerleyen dönemlerde Google Pixel ve Pixel XL 4K video performansı detaylanacaktır.