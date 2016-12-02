Yeni yayÄ±nlanan Chrome 55 versiyon gÃ¼ncellemesi ile birlikte Google, resmi olarak Chrome Flash Player desteÄŸine son vermiÅŸ oldu. Bundan bÃ¶yle Google Chrome ile birlikte Flash Player desteÄŸi saÄŸlanmayacak.

Chrome Flash Player desteÄŸi son buldu!

AslÄ±nda Google, daha Ã¶nce Chrome Flash Player desteÄŸine son vereceÄŸine iliÅŸkin aÃ§Ä±klamalarda bulunmuÅŸtu. Bununla beraber Ã§ok daha Ã¶nce de Adobe, Flash Player desteÄŸini kestiÄŸini de aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±. Nitekim hem masaÃ¼stÃ¼ hem de mobil tarafta Flash Player desteÄŸi, bundan bÃ¶yle saÄŸlanmayacak.

Ã–zellikle video kullanÄ±mÄ± sÄ±rasÄ±nda hala birÃ§ok internetÂ sitesinin Flash Playerâ€™da kalmasÄ± ve HTML5 yapÄ±sÄ±na geÃ§memesi, tahmin edilenlere gÃ¶re Googleâ€™Ä±n Chrome Flash Player desteÄŸini kesmesi ile beraber tetikleyici bir rol oynayacak ve kademeli olarak web sitelerinin video servislerinin HTML5â€™e geÃ§iÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ± gÃ¶zlemlenecek.

Youtube tarafÄ±nda ise Google, Ã§ok daha Ã¶nceden Flash Player desteÄŸine son vermiÅŸ ve yoluna HTML5 ile devam etme kararÄ± almÄ±ÅŸtÄ±.

Son olarak belirtmek gerekirse Flash Player altyapÄ±sÄ± ile Ã§alÄ±ÅŸan video oynatÄ±cÄ±laraÂ nazaran HTML5 ile Ã§alÄ±ÅŸan video servisleri, hem performans hem de pil tÃ¼ketimi konusunda Ã§ok daha iyi iÅŸler ortaya koyabiliyor.