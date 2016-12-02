Chrome Flash Player

Yeni yayÄ±nlanan Chrome 55 versiyon gÃ¼ncellemesi ile birlikte Google, resmi olarak Chrome Flash Player desteÄŸine son vermiÅŸ oldu. Bundan bÃ¶yle Google Chrome ile birlikte Flash Player desteÄŸi saÄŸlanmayacak.

Chrome Flash Player desteÄŸi son buldu!

Chrome Flash Player

AslÄ±nda Google, daha Ã¶nce Chrome Flash Player desteÄŸine son vereceÄŸine iliÅŸkin aÃ§Ä±klamalarda bulunmuÅŸtu. Bununla beraber Ã§ok daha Ã¶nce de Adobe, Flash Player desteÄŸini kestiÄŸini de aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±. Nitekim hem masaÃ¼stÃ¼ hem de mobil tarafta Flash Player desteÄŸi, bundan bÃ¶yle saÄŸlanmayacak.

Ã–zellikle video kullanÄ±mÄ± sÄ±rasÄ±nda hala birÃ§ok internetÂ sitesinin Flash Playerâ€™da kalmasÄ± ve HTML5 yapÄ±sÄ±na geÃ§memesi, tahmin edilenlere gÃ¶re Googleâ€™Ä±n Chrome Flash Player desteÄŸini kesmesi ile beraber tetikleyici bir rol oynayacak ve kademeli olarak web sitelerinin video servislerinin HTML5â€™e geÃ§iÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ± gÃ¶zlemlenecek.

Chrome Flash Player

Youtube tarafÄ±nda ise Google, Ã§ok daha Ã¶nceden Flash Player desteÄŸine son vermiÅŸ ve yoluna HTML5 ile devam etme kararÄ± almÄ±ÅŸtÄ±.

Son olarak belirtmek gerekirse Flash Player altyapÄ±sÄ± ile Ã§alÄ±ÅŸan video oynatÄ±cÄ±laraÂ nazaran HTML5 ile Ã§alÄ±ÅŸan video servisleri, hem performans hem de pil tÃ¼ketimi konusunda Ã§ok daha iyi iÅŸler ortaya koyabiliyor.

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Eren Ertem
Eren Ertem
https://www.habertekno.com/yazarlar/eren-ertem
1997 yÄ±lÄ±nda, Commodore 64 klavyesi ile tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± teknoloji dÃ¼nyasÄ±nda yoluna, TED kolejinden sonra Yeditepe Ãœniversitesi'nde Ä°ngilizce eÄŸitimli Elektrik-Elektronik MÃ¼hendisi olarak devam ediyor. BirÃ§ok farklÄ± basÄ±lÄ± ve elektronik medya sektÃ¶rÃ¼nde Ã§alÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ, C programlama dili, Java programlama dili ve elektronik yayÄ±ncÄ±lÄ±k editÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼ ile ilgili eÄŸitim setleri hazÄ±rlamÄ±ÅŸtÄ±r. PopÃ¼ler Bilim Ã¼zerine araÅŸtÄ±rmalarÄ±na ve yazÄ±larÄ±na editÃ¶r olarak devam ederken, Ã¶te yandan da 1947 Roswell konusu ile ilgili araÅŸtÄ±rma kitabÄ±nÄ± ve AlacaklÄ± romanÄ±nÄ± yazÄ±yor.

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1 yorum

  1. YakÄ±nda dÃ¼nyada ki en fazla girilen iki buÃ§uk milyar siteyi iki buÃ§uk saatliÄŸine eriÅŸime engelleyeceÄŸim kendi yazdÄ±ÄŸÄ±m eÅŸi benzeri olmayan programla. Ã–lmeden Ã¶nce yapÄ±lacaklar listesinde var yapabileceÄŸim bir ÅŸey yok. Otuz beÅŸ yaÅŸÄ±na girmeden Ã¶nce.