Apple'ın iOS 8'den bu yana sunduğu gizli iPhone klavye özelliği ortaya çıktı. İşte gizli iPhone klavye özelliği ve detayları!

Apple’ın iPhone özellikleri arasına gizlediği lakin, bu özelliği kullanıcılara bildirmediği bir detay daha ortaya çıktı. Buna göre Apple, tek elle kullanımı kolaylaştıran bir iPhone klavyesi üzerinde çalışıyor.

Gizli iPhone klavye özelliği!

Bilindiği gibi iPhone 5 ve iPhone 5s modelleri zamanında Apple, tek elle akıllı telefon kullanımına yoğun dikkat gösteriyor ve bu nedenle iPhone 6’ya kadar ekran boyutunda büyük bir değişim göstermiyordu.

Lakin, özellikle Android dünyasında yaşanan dev ekranlı akıllı telefon üretimi ve kullanıcı talebi sonrasında Apple, iPhone 6 ve iPhone 6 Plus modelleriyle geniş ekranlı akıllı telefon konseptine adım atmış oldu.

Durumun böyle olmasına rağmen Apple, tek elle iPhone kullanımı adına yaptığı çalışmalara son vermezken, üstüne gizli iPhone klavyesi çalışmalarına da devam ediyor.

Yeni ortaya çıkan bir gizli iPhone klavye özelliği ile görüldü ki Apple, kapalı kapılar ardında tek elle kullanım adına ciddi çalışmalar yapıyor.

Söz konusu gizli iPhone klavye özelliğine değinmek gerekirse, klavyenin sol ve sağ uçlarından çekme hareketi yapıldığında, klavye tek elle kullanım moduna geçebiliyor.

iOS 8 sürümünden bu yana geliştirildiği ve kapalı olarak cihazlarda hali hazırda bulunduğu söylenen gizli iPhone tek elle kullanım klavye özelliğinin, ne zaman Apple tarafından aktif olarak kullanıma sunulacağı ise, henüz netlik kazanmış değil.

Söz konusu bu özellik ile Apple, bilhassa Plus modellerinin tek elle klavye kullanımına ciddi kolaylık sağlamış olacak.