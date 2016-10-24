Çekimleri hız kesmeden devam eden Game of Thrones 7. Sezon ile ilgili detaylar gelmeye devam ediyor. Son olarak gelen spoiler bilgilere göre Game of Thrones 7. Sezon ilk bölümlerinde, ana karakterlerin nihayet karşılaşması konu alınacak.

Game of Thrones 7. Sezon detayları! (spoiler)

Aktarılan bilgilere göre Game of Thrones 7. Sezon giriş bölümlerinde, Daenerys Targaryen ve Jon Snow karakterleri, ilk kez karşılaşmış olacak.

Öte yandan, yine aktarılan bilgilere göre olay akışına göre ilk bölümlerde Jon Snow ile Theon Greyjoy, yeniden yüz yüze gelmiş olacak.

Lakin, aktarılan bu rastlaşma detayları ile ilgili, detaylar paylaşılmıyor. Öyle görünüyor ki Game of Thrones 7. Sezon ile birlikte, dizinin ve kitabın öne çıkan karakterleri, ilk defa bir araya gelmiş olacak.

Game of Thrones 7. Sezon çıkış tarihi!

Son olarak Game of Thrones 7. Sezon çıkış tarihi bilgisini de aktarmak gerekirse Game of Thrones 7. Sezon 1. Bölüm çıkış tarihi, 7 Haziran 2017 olarak belirlenmiş durumda.