Game of Thrones 7. Sezon

Çekimleri hız kesmeden devam eden Game of Thrones 7. Sezon ile ilgili detaylar gelmeye devam ediyor. Son olarak gelen spoiler bilgilere göre Game of Thrones 7. Sezon ilk bölümlerinde, ana karakterlerin nihayet karşılaşması konu alınacak.

Ayrıca Bakınız: Jon Snow Kim? – Game of Thrones Teorileri!

Game of Thrones 7. Sezon detayları! (spoiler)

Game of Thrones 7. Sezon

Aktarılan bilgilere göre Game of Thrones 7. Sezon giriş bölümlerinde, Daenerys Targaryen ve Jon Snow karakterleri, ilk kez karşılaşmış olacak.

Öte yandan, yine aktarılan bilgilere göre olay akışına göre ilk bölümlerde Jon Snow ile Theon Greyjoy, yeniden yüz yüze gelmiş olacak.

Game of Thrones 7. Sezon

Lakin, aktarılan bu rastlaşma detayları ile ilgili, detaylar paylaşılmıyor. Öyle görünüyor ki Game of Thrones 7. Sezon ile birlikte, dizinin ve kitabın öne çıkan karakterleri, ilk defa bir araya gelmiş olacak.

Game of Thrones 7. Sezon çıkış tarihi!

Son olarak Game of Thrones 7. Sezon çıkış tarihi bilgisini de aktarmak gerekirse Game of Thrones 7. Sezon 1. Bölüm çıkış tarihi, 7 Haziran 2017 olarak belirlenmiş durumda.

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Eren Ertem
Eren Ertem
https://www.habertekno.com/yazarlar/eren-ertem
1997 yılında, Commodore 64 klavyesi ile tanıştığı teknoloji dünyasında yoluna, TED kolejinden sonra Yeditepe Üniversitesi'nde İngilizce eğitimli Elektrik-Elektronik Mühendisi olarak devam ediyor. Birçok farklı basılı ve elektronik medya sektöründe çalışmış, C programlama dili, Java programlama dili ve elektronik yayıncılık editörlüğü ile ilgili eğitim setleri hazırlamıştır. Popüler Bilim üzerine araştırmalarına ve yazılarına editör olarak devam ederken, öte yandan da 1947 Roswell konusu ile ilgili araştırma kitabını ve Alacaklı romanını yazıyor.

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