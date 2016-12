Her bölümü 10 milyon Dolar maliyet seviyesinin üstüne çıkan Game of Thrones yabancı dizisi, dünyanın en çok izlenen yabancı dizisi unvanını da korumaya devam ediyor. 19 Haziran 2016 tarihinde yayınlanan ve uzun süredir merakla beklenen Game of Thrones 6. sezon 9. bölüm de, en nihayet izleyicileri ile buluştu. Peki, Game of Thrones 6. sezon 9. bölüm, beklentileri karşıladı mı?

Game of Thrones 6. Sezon 9. Bölüm Battle of Bastards!

Aslında Game of Thrones 6. sezon 9. bölüm Battle of Bastards yani P*çlerin Savaşı bölümünden önce doğrudan HBO, bölüm ile ilgili bilgi paylaşmıştı. Yaklaşık 60 dakika uzunluğunda olan Game of Thrones 6. sezon 9. bölüm Battle of Bastards, Jon Snow ve Ramsay arasındaki savaşı konu aldı. Ancak, HBO tarafından açıklanan bilgiler, Game of Thrones 6. sezon 9. bölüm ile yaşanacak savaş sahneleri konusunda, birçok kesim tarafından beklentilerin aşağısında kaldığı gerekçesiyle eleştirildi.

Her ne kadar yeterli bir savaş seyri sunmuş olsa da Game of Thrones 6. sezon 9. bölüm Battle of Bastards, daha önce yapılan açıklamalar ve iki önemli karakterin çarpışmasını konu almasından mütevelli, çok daha etkileyici savaş sahneleri ile sunulması bekleniyordu. Lakin HBO, Game of Thrones 6. sezon 9. bölüm Battle of Bastards için aşırı yükselmiş savaş sahneleri beklentilerini karşılayamamışa benziyor.

Son bölümlerinde seyir süresinin uzamasıyla izleyicileri de daha çok içine alan Game of Thrones, bir sonraki bölümü Game of Thrones 6. sezon 10. bölüm konusunda da merak uyandırmış oldu. Öyle görünüyor ki HBO, Game of Thrones’un sonraki bölümlerinde, özellikle savaş sahnelerinde çitayı iyice yukarı taşımak durumunda kalacak. Zira izleyicilerin beklentisi de, HBO’nun paralel açıklamaları ile aynı oranda yükselmiş oldu.