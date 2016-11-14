Samsung tarafından, merakla beklenen ve bilhassa da Galaxy Note 7 sürecinden sonra beklentiler artan yeni Galaxy S8 özellikleri ile ilgili gelen iddialar, detaylanmaya başladı. Peki, Galaxy S8 özellikleri, Galaxy S8 çıkış tarihi ve Galaxy S8 fiyatı ne olacak?

Galaxy S8 özellikleri detaylanıyor!

İlk olarak belirtmek gerekirse yeni Galaxy S8 özellikleri ile ilgili, toplamda 5 farklı kategori bulunuyor. Buna göre Galaxy S8; tasarım, ekran, donanım, kamera ve yazılım geliştirmeleri başlıkları altında, büyük yenilikler sunmaya hazırlanıyor.

Galaxy S8 tasarımı!

Xiaomi Mi Mix modeli ile birlikte çerçevesiz ekrana sahip akıllı telefon konsepti büyük ilgi meydana getirdi. Nitekim, kullanıcılar da diğer markalardan da benzer tasarım anlayışına sahip yeni modeller beklemeye koyuldu.

Gelen iddialara göre Samsung, Galaxy S8 tasarımı ile oluşan bu beklentilere cevap vermiş olacak. Buna göre Galaxy S8 ekran-kasa oranı, yaklaşık %90 seviyesine ulaşabilir. Böylelikle çok daha küçük bir kasa da, daha büyük ekran barındıran bir Galaxy S8 modeli ortaya çıkacak.

Bununla beraber, Galaxy S8 tasarım detaylarında, tıpkı iPhone 7 ve iPhone 7 Plus modellerindeki gibi home butonunda bir değişikliğe gidilmesi bekleniyor. Sanal bir home tuşu ile yoluna devam edeceği aktarılan Samsung, nitekim Galaxy S8 ekran-kasa aranı için bir artı daha elde edebilecek.

Bir diğer önemli nokta ise, 3.5mm kulaklık girişi üstünde beliriyor. Apple’ın eski bir teknoloji kaldırmasının cesaret istediğine dair yaptığı vurgudan sonra, Samsung tarafından da Galaxy S8 3.5mm kulaklık girişine dair bir atılım yapılması muhtemel görünüyor.

Galaxy S8 ve Galaxy S8 edge ekran detayları!

Galaxy S8 ekran boyutu ve teknoloji değişimine ev sahipliği etmesi bekleniyor. Ekran-kasa oranda yaşancak büyük iyileştirmenin getirisi olarak, Galaxy S8 ekran boyutunun 5.5-inç veya 5.7-inç seviyesine, Galaxy S8 edge ekran boyutunun ise 6.2-inç boyutuna kadar çıkamsı düşünülüyor.

OLED ekran teknolojisinin kullanılması beklenen yeni Galaxy S8 ve Galaxy S8 edge modeli için, 4K çözünürlük iddiaları da mevcut.

Galaxy S8 donanım detaylar!

İddia edilen Galaxy S8 teknik özellikleri için 6GB veya 8GB RAM ve Snapdragon 830 ve Exynos 8895 mobil yonga seti beklentiler mevcut.

Galaxy S8 kamera detayları!

iPhone 7 Plus modeli ile çift sensörlü kamera yapısına geçilmesi ve sensörlerden birinin optik yakınlaştırma için kullanılması, benzer bir şekilde Galaxy S8 kamera özellikleri tarafında da kendini belli edecek gibi görünüyor. Şu an için hangi mobil lenslerin kullanılacağına dair net detaylar bulunmasa da, çift sensörlü kamera yapısına geçileceğine, kesin gözüyle bakılıyor.

Galaxy S8 ile gelecek yeni özellikler!

Galaxy S8 ve Galaxy S8 edge ile yaşanacak yeniliklere de değinmek gerekirse, öne çıkan detay Iris tarayıcı sistemi oluyor. Galaxy Note 7 modelinde duyurulan ve başarılı sonuçlar ortaya koyan göz tarama sistemi, Galaxy S8 ve Galaxy S8 edge ile birlikte yoluna devam edecek.

Ek olarak Galaxy S8 ile birlikte Samsung’un kendi sesli asistanını kullanıma sunması bekleniyor. Bigsby olarak isimlendirilebileceği iddia edilen yeni Samsung sesli asistan teknolojisi, Galaxy S8 ve Galaxy S8 edge ile kullanıma sunulacak.

Galaxy S8 çıkış tarihi ve Galaxy S8 fiyatı!

Son olarak Galaxy S8 çıkış tarihi ve Galaxy S8 fiyatı ile ilgili ortaya çıkan detaylara da değinmekte fayda var. Buna göre Galaxy S8 çıkış tarihi için Nisan 2017 üzerine hemfikir durum bulunuyorken, Galaxy S8 fiyatı için 649 dolar-699 dolar aralığında bir fiyatlandırma olması beklenirken, Galaxy S8 edge fiyatı için 749 dolar-799 dolar aralığının olması bekleniyor.