Samsungâ€™un yeni akÄ±llÄ± telefon modelleriÂ Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus modelleri ile ilgili gelen somut detaylar, Ã§eÅŸitlenerek aktarÄ±lmaya devam ediyor. Son olarak, Galaxy S8 iÃ§in hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ± ile yeni kÄ±lÄ±f gÃ¶rselleri ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Gelen yeni Galaxy S8 kÄ±lÄ±flarÄ±, Ã¶ncekiler gibi beklenen Samsung Galaxy S8 tasarÄ±mÄ±nÄ± destekliyor.

Yeni Samsung Galaxy S8 kÄ±lÄ±flarÄ±!

Yeni ortaya Ã§Ä±kan gÃ¶rsellerde, ÅŸimdiye kadar gelen bilgilere ve gÃ¶rsellere kÄ±yasla birkaÃ§ Ã¶nemli farklÄ±lÄ±k bulunuyor. Bu detaylardan en Ã¶nemlisi, cihazÄ±n altÄ±nda ve Ã¼stÃ¼ndeki boÅŸluklarÄ±n, aslÄ±nda beklendiÄŸi kadar inceltilmemiÅŸ olmasÄ±!

HatÄ±rlatmak gerekirse saha Ã¶nce gelen gÃ¶rsellerde, ekrandakiÂ Ã§ok daha ince bir alt ve Ã¼st boÅŸluklar kendini belli ediyordu. Yeni kÄ±lÄ±flardaki Ã¶rnek cihaz gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerinde, aslÄ±nda bu kadar ince bir ekranÄ±n alt ve Ã¼st Ã§erÃ§eve kÄ±sÄ±mlarÄ± olmadÄ±ÄŸÄ± dikkat Ã§ekiyor.

KÄ±lÄ±flarÄ±n biri Galaxy S8 modeli iÃ§in hazÄ±rlanmÄ±ÅŸken, bir diÄŸeri de Galaxy S8 Plus modeli iÃ§in hazÄ±rlanmÄ±ÅŸ. AralarÄ±ndaki tek fark ise sadece ekran boyutlarÄ± oluyor. Yani Galaxy S7 ve Galaxy S7 edge modelleri olduÄŸu gibi dÃ¼z bir model dÃ¼z ekran, diÄŸer model de kavisli ekran ile birbirinden ayrÄ±lmÄ±yor. Her iki model de kavisli ekrana sahip.

BunlarÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda Samsungâ€™un, S8 ve S8 Plus modelleri ile birlikte 3.5mm kulaklÄ±k giriÅŸine yer vermeyi devam ettiÄŸi de gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. Zira cihazÄ±n alt kÄ±smÄ±nda 3.5mm kulaklÄ±k giriÅŸi iÃ§in bir boÅŸluk yer alÄ±yor.

Daha Ã¶nceki kÄ±lÄ±flarda olduÄŸu gibi, ÅŸimdiye kadarki Galaxy modellerinden alÄ±ÅŸÄ±k olunmadÄ±ÄŸÄ± Ã¼zere flaÅŸ bÃ¶lÃ¼mÃ¼, arka kameranÄ±n Ã¼zerinde konumlandÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ. Bu deÄŸiÅŸimin sebebi ile ilgili henÃ¼z net bir bilgi mevcut deÄŸil.

Toplarlamak gerekirse, ortaya Ã§Ä±kanÂ bu yeni kÄ±lÄ±f gÃ¶rselleri, ÅŸimdiye kadar gelen Samsung Galaxy S8 bilgilerini doÄŸrularken, bir yandan da ekran konusunda farklÄ± bir detayÄ± ortaya Ã§Ä±kartÄ±yor.

Son olarak belirtmek gerekirse, daha Ã¶nce de iPhone modelleri iÃ§in hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ± ile sÄ±zdÄ±rÄ±la kÄ±lÄ±f gÃ¶rsellerinin, tanÄ±tÄ±mdan sonra aslÄ±nda ne kadar doÄŸru olduÄŸu anlaÅŸÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Nitekim Ã¼st Ã¼ste gelen bu kÄ±lÄ±flardan da Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus modellerinin tanÄ±tÄ±m Ã¶ncesi detaylarÄ± yansÄ±tÄ±lmÄ±ÅŸ olabilir. Lakin, her ne kadar firmalar tanÄ±tÄ±mdan Ã¶nce kÄ±lÄ±f Ã¼reticilerine prototip Ã¶rnekler iletiyor olsa da en nihayetinde net bir ÅŸekilde doÄŸru ve yanlÄ±ÅŸ yorumunun yapÄ±lmasÄ± mÃ¼mkÃ¼n olamÄ±yor.