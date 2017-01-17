Galaxy S7-S7 edge Android Nougat GÃ¼ncellemesi

Ä°lk olarak beta programÄ±na katÄ±lan kullanÄ±cÄ±lara sunulan Galaxy S7-S7 edge Android Nougat gÃ¼ncellemesi, resmi olarak 17 ocak tarihi itibariyle yayÄ±nlandÄ±.

Galaxy S7 iÃ§in Android 7.0 Nougat gÃ¼ncellemesi Ã§Ä±ktÄ±!

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Galaxy S7-S7 edge Android Nougat GÃ¼ncellemesi

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KÄ±sa bir sÃ¼re Ã¶nce Galaxy S7 ve Galaxy S7 edge Android Nougat gÃ¼ncellemesinin durdurulduÄŸuna dair bilgiler gelmiÅŸken, Samsung resmi olarak gÃ¼ncellemeyi daÄŸÄ±tmaya baÅŸladÄ±.

Galaxy S7-S7 edge Android Nougat GÃ¼ncellemesi

Kademeli olarak tÃ¼m S7 ve S7 edge modellerin gÃ¶nderilmeye baÅŸlayan Android 7.0 Nougat gÃ¼ncellemesi, yaklaÅŸÄ±k olarak 1,2GB boyutunda. Ä°lk olarak Ã‡in ve Ä°ngiltere’deki Galaxy S7 ve Galaxy S7 edge modelleri iÃ§in indirmeye sunulan Nougat gÃ¼ncellemesi, Ã¼lkemize de kÄ±sa sÃ¼re iÃ§inde gelmesi bekleniyor. Zira Samsung, gÃ¼ncelleme daÄŸÄ±tÄ±mÄ±na Avrupa bÃ¶lgesindeÂ Ä°ngiltere ile baÅŸlanmÄ±ÅŸ oldu.

Son olarak belirtmek gerekirse yeni Android gÃ¼ncellemesi ile birlikte Samsung Galaxy S7-S7 edge modellerine; performans iyileÅŸtirmeleri, bildirim ekran tasarÄ±mÄ± ve detaylÄ± kullanÄ±m imkanÄ±, genel arayÃ¼z deÄŸiÅŸiklikleri ve birÃ§ok yeni kullanÄ±cÄ± deneyimini artÄ±racak detaylar eklenmiÅŸ olacak.

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Eren Ertem
Eren Ertem
https://www.habertekno.com/yazarlar/eren-ertem
1997 yÄ±lÄ±nda, Commodore 64 klavyesi ile tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± teknoloji dÃ¼nyasÄ±nda yoluna, TED kolejinden sonra Yeditepe Ãœniversitesi'nde Ä°ngilizce eÄŸitimli Elektrik-Elektronik MÃ¼hendisi olarak devam ediyor. BirÃ§ok farklÄ± basÄ±lÄ± ve elektronik medya sektÃ¶rÃ¼nde Ã§alÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ, C programlama dili, Java programlama dili ve elektronik yayÄ±ncÄ±lÄ±k editÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼ ile ilgili eÄŸitim setleri hazÄ±rlamÄ±ÅŸtÄ±r. PopÃ¼ler Bilim Ã¼zerine araÅŸtÄ±rmalarÄ±na ve yazÄ±larÄ±na editÃ¶r olarak devam ederken, Ã¶te yandan da 1947 Roswell konusu ile ilgili araÅŸtÄ±rma kitabÄ±nÄ± ve AlacaklÄ± romanÄ±nÄ± yazÄ±yor.

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