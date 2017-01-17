Ä°lk olarak beta programÄ±na katÄ±lan kullanÄ±cÄ±lara sunulan Galaxy S7-S7 edge Android Nougat gÃ¼ncellemesi, resmi olarak 17 ocak tarihi itibariyle yayÄ±nlandÄ±.

Galaxy S7 iÃ§in Android 7.0 Nougat gÃ¼ncellemesi Ã§Ä±ktÄ±!

KÄ±sa bir sÃ¼re Ã¶nce Galaxy S7 ve Galaxy S7 edge Android Nougat gÃ¼ncellemesinin durdurulduÄŸuna dair bilgiler gelmiÅŸken, Samsung resmi olarak gÃ¼ncellemeyi daÄŸÄ±tmaya baÅŸladÄ±.

Kademeli olarak tÃ¼m S7 ve S7 edge modellerin gÃ¶nderilmeye baÅŸlayan Android 7.0 Nougat gÃ¼ncellemesi, yaklaÅŸÄ±k olarak 1,2GB boyutunda. Ä°lk olarak Ã‡in ve Ä°ngiltere’deki Galaxy S7 ve Galaxy S7 edge modelleri iÃ§in indirmeye sunulan Nougat gÃ¼ncellemesi, Ã¼lkemize de kÄ±sa sÃ¼re iÃ§inde gelmesi bekleniyor. Zira Samsung, gÃ¼ncelleme daÄŸÄ±tÄ±mÄ±na Avrupa bÃ¶lgesindeÂ Ä°ngiltere ile baÅŸlanmÄ±ÅŸ oldu.

Son olarak belirtmek gerekirse yeni Android gÃ¼ncellemesi ile birlikte Samsung Galaxy S7-S7 edge modellerine; performans iyileÅŸtirmeleri, bildirim ekran tasarÄ±mÄ± ve detaylÄ± kullanÄ±m imkanÄ±, genel arayÃ¼z deÄŸiÅŸiklikleri ve birÃ§ok yeni kullanÄ±cÄ± deneyimini artÄ±racak detaylar eklenmiÅŸ olacak.