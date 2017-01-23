Galaxy S7 ve S7 edge Android 7.0 Nougat Türkiye’de Yayınlandı!

Samsung Galaxy S7 ve S7 edge Android 7.0 Nougat güncellemesi, Türkiye'deki cihazlar için de yayınlanmaya başladı! İşte detaylar!

İlk olarak Avrupa’da İngiltere ile başlayan Galaxy S7 ve Galaxy S7 edge Android 7.0 Nougat güncellemesi en sonunda ülkemizde de yayınlanmaya başladı. Güncelleme kademeli olarak ülkemizdeki tüm cihazlara gönderilmeye başladı.

Galaxy S7 ve S7 edge Android 7.0 Nougat güncellemesi Türkiye’de!

1.3GB boyutuna yakın olan yeni Galaxy S7 Andorid Nougat güncellemesi, G935FXXU1DQA3 sürümü ile yayınlanmaya başladı.

Her iki model için de yayınlanmaya başlayan Nougat güncellemesi, hatırlatmak gerekirse başta bildirim ekranındaki iyileştirmeler olmak üzere; aynı anda çift uygulama özelliğinde iyileştirme, pil performansında geliştirme, ayarlar menüsünde değişim ve genel performans iyileştirmeleri olmak üzere birçok yeni özellik ve iyileştirmeyi beraberinde getiriyor.

Çok uzun bir süredir Samsung Galaxy S7 ve S7 edge kullanıcıları tarafından merakla beklenen Nougat güncellemesi, en nihayetinde ülkemizde de dağıtıma başlamış oldu. Samsung’un bundan sonraki güncelleme yol haritasında, Galaxy S6-S6 edge ve Galaxy Note 5 modelleri yer alıyor.