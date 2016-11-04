Galaxy S7 Edge Android 7.0 Güncellemesi

En son Android sürümü olan Android 7.0 Nougat için, şu an firmalar ağırdan bir çalışma sürdürüyor. Öyle ki Apple’da, düzenlediği etkinlikte Android 7.0 Nougat kullanım oranının, sadece %1 olduğuna vurgu yapmıştı. Ancak, öyle görünüyor ki en azından Samsung, Galaxy S7 Edge Android 7.0 Nougat güncellemesi için sona yaklaşmışa benziyor.

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Galaxy S7 Edge Android 7.0 Güncellemesi

Galaxy S7 Edge Android 7.0 Nougat güncellemesi!

Kısa bir süre önce Samsung, şu anki amiral gemi modeli Galaxy S7 Edge Android 7.0 güncellemesi için beta sürecini başlattı. Sadece İngiltere’de başlatılan ve katılım sağlanabilen Galaxy S7 Edge Android 7.0 Nougat güncellemesi beta süreci, yayınlama tarihinin yaklaştığı anlamına da geliyor.

Galaxy S7 Edge Android 7.0 Güncellemesi

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Şu an için Samsung’dan, Galaxy S7 Edge Android 7.0 Nougat güncellemesi çıkış tarihi ile ilgili bir bilgi aktarılmış değil. Yıl sonunda veya 2017 yılının başında, Galaxy S7 ve Galaxy S7 Edge Android 7.0 Nougat güncellemesini dağıtmaya başlanacak gibi görünüyor.

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Eren Ertem
Eren Ertem
https://www.habertekno.com/yazarlar/eren-ertem
1997 yılında, Commodore 64 klavyesi ile tanıştığı teknoloji dünyasında yoluna, TED kolejinden sonra Yeditepe Üniversitesi'nde İngilizce eğitimli Elektrik-Elektronik Mühendisi olarak devam ediyor. Birçok farklı basılı ve elektronik medya sektöründe çalışmış, C programlama dili, Java programlama dili ve elektronik yayıncılık editörlüğü ile ilgili eğitim setleri hazırlamıştır. Popüler Bilim üzerine araştırmalarına ve yazılarına editör olarak devam ederken, öte yandan da 1947 Roswell konusu ile ilgili araştırma kitabını ve Alacaklı romanını yazıyor.

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