En son Android sürümü olan Android 7.0 Nougat için, şu an firmalar ağırdan bir çalışma sürdürüyor. Öyle ki Apple’da, düzenlediği etkinlikte Android 7.0 Nougat kullanım oranının, sadece %1 olduğuna vurgu yapmıştı. Ancak, öyle görünüyor ki en azından Samsung, Galaxy S7 Edge Android 7.0 Nougat güncellemesi için sona yaklaşmışa benziyor.

Galaxy S7 Edge Android 7.0 Nougat güncellemesi!

Kısa bir süre önce Samsung, şu anki amiral gemi modeli Galaxy S7 Edge Android 7.0 güncellemesi için beta sürecini başlattı. Sadece İngiltere’de başlatılan ve katılım sağlanabilen Galaxy S7 Edge Android 7.0 Nougat güncellemesi beta süreci, yayınlama tarihinin yaklaştığı anlamına da geliyor.

Şu an için Samsung’dan, Galaxy S7 Edge Android 7.0 Nougat güncellemesi çıkış tarihi ile ilgili bir bilgi aktarılmış değil. Yıl sonunda veya 2017 yılının başında, Galaxy S7 ve Galaxy S7 Edge Android 7.0 Nougat güncellemesini dağıtmaya başlanacak gibi görünüyor.