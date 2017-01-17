Uzun sÃ¼redir merakla beklenen Samsung Galaxy S7 Android 7.0 Nougat gÃ¼ncellemesi, betaÂ programÄ± ardÄ±ndan final daÄŸÄ±tÄ±mlarÄ±nÄ±n akabinde durduruldu. HTC 10 modelinde de durdurulan Android 7.0 Nougat gÃ¼ncellemesi, aynÄ± ÅŸekilde Galaxy S7 ve Galaxy S7 edge modellerinde de kendini gÃ¶stermiÅŸ oldu.

Samsung Galaxy S7 Android 7.0 gÃ¼ncellemesi askÄ±ya alÄ±ndÄ±!

Åžu an iÃ§in beta programÄ±nÄ±n tamamlanmasÄ±yla Ã¶ncelikli olarak beta kullanÄ±cÄ±larÄ±na sunulan resmi Galaxy S7-S7 edge AndroidÂ Nougat gÃ¼ncellemesinin daÄŸÄ±tÄ±mÄ± durduruldu. Yeniden beta sÃ¼recineÂ geri dÃ¶nen Android Nougat gÃ¼ncellemesi ile ilgili resmi bir cevap da aÃ§Ä±klanmÄ±ÅŸ deÄŸil.

Yani HTC 10 modelinde olduÄŸu gibi S7 ve S7 edge modellerinde de gÃ¼ncellemenin neden durdurulduÄŸu net olarak aÃ§Ä±klanmÄ±yor. Gelen bilgilere gÃ¶re ise uyumsuzluk problemlerinden dolayÄ± Galaxy S7 iÃ§in Android 7.0 Nougat gÃ¼ncellemesine durdurma kararÄ± verildi.

Yeniden beta sÃ¼recine geÃ§tiÄŸi iddia edilenÂ gÃ¼ncellemenin, Samsung tarafÄ±ndan ne zamanÂ yeniden daÄŸÄ±tÄ±lmaya baÅŸlayacaÄŸÄ± da yine bilinmeyenler arasÄ±nda…