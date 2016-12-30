Galaxy S7 Android 7.0 Nougat

Bir süredir kapalı beta olarak kısıtlı bölgelerde devam eden Galaxy S7 Android 7.0 Nougat güncellemesi ile ilgili net detaylar, doğrudan doğruya Samsung tarafından gelmiş oldu.

Galaxy S7 Android 7.0 Nougat ne zaman çıkacak?

Galaxy S7 Android 7.0 Nougat

Samsung tarafından doğrulanan bilgilere göre Galaxy S7 Android 7.0 Nougat beta güncelleme programı, 30 Ocak 2017 tarihi itibariyle son bulacak. Bu da şu anlama geliyor ki final sürüm olarak Galaxy S7 Android 7.0 Nougat güncellemesi, Şubat 2017 itibariyle kuvvetle muhtemel tüm Samsug Galaxy S7 ve Galaxy S7 edge modellerine dağıtılmaya başlayacak.

Her ne kadar Samsung, direk olarak çıkış tarihini vermese de Galaxy S7 ve Galaxy S7 edge Android 7.0 Nougat güncellemesinin beta programını açıklamasıyla, aslında final sürümün ne zaman yayınlanacağı ile ilgili de ipucu vermiş oldu.

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Eren Ertem
Eren Ertem
https://www.habertekno.com/yazarlar/eren-ertem
1997 yılında, Commodore 64 klavyesi ile tanıştığı teknoloji dünyasında yoluna, TED kolejinden sonra Yeditepe Üniversitesi'nde İngilizce eğitimli Elektrik-Elektronik Mühendisi olarak devam ediyor. Birçok farklı basılı ve elektronik medya sektöründe çalışmış, C programlama dili, Java programlama dili ve elektronik yayıncılık editörlüğü ile ilgili eğitim setleri hazırlamıştır. Popüler Bilim üzerine araştırmalarına ve yazılarına editör olarak devam ederken, öte yandan da 1947 Roswell konusu ile ilgili araştırma kitabını ve Alacaklı romanını yazıyor.

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