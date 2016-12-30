Bir süredir kapalı beta olarak kısıtlı bölgelerde devam eden Galaxy S7 Android 7.0 Nougat güncellemesi ile ilgili net detaylar, doğrudan doğruya Samsung tarafından gelmiş oldu.

Galaxy S7 Android 7.0 Nougat ne zaman çıkacak?

Samsung tarafından doğrulanan bilgilere göre Galaxy S7 Android 7.0 Nougat beta güncelleme programı, 30 Ocak 2017 tarihi itibariyle son bulacak. Bu da şu anlama geliyor ki final sürüm olarak Galaxy S7 Android 7.0 Nougat güncellemesi, Şubat 2017 itibariyle kuvvetle muhtemel tüm Samsug Galaxy S7 ve Galaxy S7 edge modellerine dağıtılmaya başlayacak.

Her ne kadar Samsung, direk olarak çıkış tarihini vermese de Galaxy S7 ve Galaxy S7 edge Android 7.0 Nougat güncellemesinin beta programını açıklamasıyla, aslında final sürümün ne zaman yayınlanacağı ile ilgili de ipucu vermiş oldu.