Uzun bir süredir merakla beklenen ve birçok sızıntı bilgiye konu olan Samsung’un yeni akıllı telefon modeli Galaxy Note 7, kısa bir süre önce resmi etkinlik ile duyuruldu. Tanıtımdan sonra da Galaxy Note 7 özellikleri ile ilgili tüm detaylar da ortaya çıkmış oldu.

Galaxy Note 7 özellikleri!

Galaxy Note 7 özellikleri listesine, ilk olarak tasarımla başlamak gerekirse artık Galaxy Note 7, S7 Edge modeli gibi çift tarafı kavisli bir ekrana sahip.

Öte yandan Galaxy Note 7 özellikleri arasında, S7 ve S7 Edge modellerinde olduğu gibi IP68 suya ve toza dayanıklılık sertifikasına sahip.

Galaxy Note 7 teknik özellikleri!

Beklentilerin aksine Galaxy Note 7, 6GB RAM ile değil, 4GB RAM ile satışa sunulacak. Birleşik Devletler’de satışa sunulacak olan Galaxy Note 7 modelinde Snapdragon 820 yonga seti taşıyor iken, ülkemizde ve Avrupa pazarında Exynos 8890(4 çekirdek 2.6GHz – 4 çekirdek 1.5GHz) ile satışa sunulacak. Grafik tarafında ise Galaxy Note 7, Mali-T880 MP12 grafik setini taşıyor.

Depolama tarafında ise Samsung Galaxy Note 7, 64GB dahili depolama alanına sahip. Bununla beraber Samsung Galaxy Note 7, 256GB’a kadar artırılabilir hafıza desteğini de sunuyor. Dileyen kullanıcılar 64GB dahili depolamaya ek olarak, 256GB’a kadar microSD hafıza kartı kullanabilecekler.

Tüm bu bileşenlerin enerji kaynağı ise, Galaxy Note 7’nin taşıdığı 3,500mAh değerindeki batarya oluyor. Karşılaştırmak adına hatırlatmak gerekirse önceki model Galaxy Note 5’in batarya kapasitesi, 3,000mAh değerindeydi.

Galaxy Note 7 kamera özellikleri!

Galaxy Note 7 kamera özellikleri ile devam etmek gerekirse cihaz; 12MP çözünürlüğünde ve f1.7 diyafram değerine sahip arka ve yine f/1.7 diyafram değerli 5MP çözünürlüğüne sahip ön kamera taşıyor. Ayrıca arka kamera IOS-Optik Görüntü Sabitleyici- destekli 4K video kayıt desteği sunuyor.

Galaxy Note 7 ekran özellikleri!

Galaxy Note 7 ekran özelliklerine değinmek gerekirse, ekran çözünürlüğünün QHD yani 2560×1440 piksel olduğunu söylemek gerek. 5.7-inç büyüklüğündeki QHD Super AMOLED Galaxy Note 7 ekranını, Gorilla Glass 5 koruyor.

Galaxy Note 7 ile birlikte Samsung, bağlantı tarafında USB Type-C portuna geçiş yapmış. Hatırlatmak gerekirse USB Type-C portu, Apple’ın uzun yıllardır kullandığı Lightning bağlantısı gibi 2 yönlü olarak takılabiliyor. Böylece yanlış takılma olasılığı ortadan kaldırılıyor.

Öte yandan Galaxy Note 7, LET-4G- bağlantısı için cat.12 modem ve Bluetooth 4.1 kablosuz bağlantı yeteneklerine sahip.

Galaxy Note 7 ile S-PEN yenilendi!

Galaxy Note 7 tanıtımında dikkat çeken yenilikler arasında, S-PEN’de yer alıyor. Ayrıca yeni S-PEN’in kalem ucu, 0.7mm inceliğine sahip ve Galaxy Note 7’nin kendisi gibi su geçirmezlik yeteneğine sahip. Bununla beraber yeni S-PEN, su altında da kullanım imkanı sunuyor.

Galaxy Note 7, kutudan Android 6.0 Marshmallow ile çıkıyor. Lakin, Google’ın Android 7.0 Nougat dağıtımıyla beraber, kısa süre içinde Galaxy Note 7, Android 7.0 Nougat güncellemesi alacak. Bununla beraber Galaxy Note 7, yenilenmiş TouchWiz arayüzünü sunuyor.

Hızlı kablosuz şarj desteğini de devam ettiren Galaxy Note 7’nin, en dikkat çeken yeniliği ise IRIS tarayıcısını kullanıma sunması oldu.

Galaxy Note 7 üzerindeki sensörler aracılığıyla kullanıcılar, göz taraması ile cihazlarının kilidini açabilecek. Tamamen kendi algoritmaları ile IRIS sistemini geliştirdiklerini söyleyen Samsung, bu noktada öncü isimlerden oldu.

Galaxy Note 7 ile HDR desteği!

Öte yandan Samsung, etkinlikte Galaxy Note 7’nin HDR desteğine de sahip olduğunu dile getirdi. Böylelikle Samsung’un Galaxy Note 7 modeli, HDR desteği sunan öncü akıllı telefon modeli sıfatını taşıyor.

Bunların dışında Galaxy Note 7, iPhone 6s ve iPhone 6s modellerinde tanıtılan Live Photos benzeri bir sistemi kullanmaya başlıyor. Böylece Galaxy Note 7 kullanıcıları, canlı görüntüleri duvar kağıdı olarak kullanabilecek.

Galaxy Note 7 fiyatı ve çıkış tarihi!

Son olarak Galaxy Note 7 fiyatı ve çıkış tarihi bilgilerine de değinmek gerekirse, 3 Ağustos itibariyle Galaxy Note ön siparişleri başlayacak. Galaxy Note 7 çıkış tarihi ise 19 Ağustos olarak işaret ediliyor.

Şu an için Amerika’da alınan ön siparişlere göre Galaxy Note 7 fiyatı, 770 Dolar ve 800 Dolar arasında değişiklik gösteriyor. Ayrıca Galaxy Note 7, 4 farklı seçeneği ile satışa sunuluyor.