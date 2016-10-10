Samsung‘un başı bir türlü Galaxy Note 7 patlama vakalarından kurtulmuyor. Hatırlayacağınız üzere dünya genelinde yaşanan Galaxy Note 7 patlama olaylarından sonra Samsung, cihazları toplatma kararı almıştı. Geri çağırılan Galaxy Note 7 modelleri “Güvenli” etiketi altında değiştirilmişti. Ancak buna rağmen üst üste gelen güvenli Galaxy Note 7 patlama haberleri Güney Koreli devi bir kez daha geri adım attırdı ve Galaxy Note 7 satışları tekrar durdu.

Galaxy Note 7’yi operatörler de satmayacak!

Güney Koreli haber merkezlerinden gelen bilgilere göre; güvenli Galaxy Note 7 modelleri tekrar geri çağırılacak ve Galaxy Note 7 satışları tekrardan durdurulacak. Amerikalı ünlü operatör firması AT&T de geçtiğimiz gün Galaxy Note 7 modellerinin satışını durdurduğunu açıklamıştı. Bu olaydan sonra T-Mobile da AT&T’nin yolundan giderek Note 7 satışlarını bugün itibari ile durdurdu.

Samsung‘un şimdi nasıl bir yol izleyeceği bilinmiyor. Bazı söylentiler Note serisinin firmanın itibarını koruması için tamamen sonlandırılacağı yönünde.