Teknoloji dünyasında bomba etkisi yaratan Galaxy Note 7, Samsung Mobile‘ın başına dert olmaya devam ediyor. Galaxy Note 7‘nin patlamasından sonra cihazların değiştirilmesi de fayda etmemiş ve güvenli Galaxy Note 7‘ler de patlamıştı.

Galaxy Note 7 kullanmayın!

İnsan hayatını direkt olumsuz olarak etkileyen bu patlama olaylarından sonra Galaxy Note 7, bugün resmi olarak satıştan çekildi. Samsung Mobile açıklamasında; Galaxy Note 7 sahiplerinin cihazlarını kapatması ve kullanmaması gerektiği, başka bir telefon ile değişim için başvurmaları söyleniyor. Güney Koreli firma, operatörlerden Galaxy Note 7 satışlarını durdurmasını da istiyor.

Samsung ayrıca, telefonun neden patladığını hala araştırdığını belirtiyor. Samsung’un bu açıklamasından sonra; Samsung’un sanal gerçeklik (VR) iş ortağı Oculus’tan da bir uyarı geldi.

Oculus‘tan gücünü alan Samsung Gear VR, Galaxy Note 7’yi artık desteklemiyor. Kafa hizasında Note 7’nin patlama ihtimalini düşündüğümüzde bu açıklamanın çok yerinde olduğunu söyleyebiliriz.

Samsung’un Note 7 faciasından sonra Galaxy S8 tanıtım tarihini öne çekebileceği ve 3-4 yıl sonra sunmayı planladığı yenilikleri Galaxy S8 ile sunarak kendi eliyle zedelediği itibarını düzeltmesi bekleniyor.