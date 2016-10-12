Galaxy Note 7 Patlama Sorununun Temel Nedeni Ne?

Samsung, daha önce böyle bir olay yaşamamıştı. Peki, Galaxy Note 7 patlama sorunu neden Samsung için kötü bir ilk oldu? İşte detaylar!

Galaxy Note 7, 2016 yılının önemli akıllı telefon modelleri arasında en üst sıralarda yer alacakken, birden bire Samsung için daha önce yaşamadığı kadar büyük bir sorun haline geldi. Peki, Galaxy Note 7 patlama sorununun altından yatan sebep ne idi?

Galaxy Note 7 patlama sorununun temel nedeni!

Aslında Samsung, Galaxy Note 7 patlama sorununun, batarya üretim bandında yaşanan çok nadir bir problem olduğunu ve bu problemin bataryada anot ve katot uçlarının temasına yol açtığını, dolayısıyla da yanma ve patlama sorunlarını ortaya çıkardığı yönünde bir açıklama yapmıştı.

Peki, önceki modelleri Galaxy S7, Galaxy S7 Edge ve Note 5 modellerinde, bu ve buna benzer sorunlar yaşanmazken, neden Galaxy note 7 ile böyle bir sorun yaşandı?

Galaxy Note 7 çok aceleye geldi!

Bu noktada birçok kesim tarafından varılan ortak fikir, Samsung’un iPhone 7 ve iPhone 7 Plus modellerinin tanıtımından önce Galaxy Note 7’yi piyasaya sürmek adına elini acele tutmuş olması üzerine toplanıyor.

Zira, Samsung, Galaxy Note 7 tanıtımını, daha önceki Note serisi modellere kıyasla alışılageldiğin dışında bir erken tanıtım yapmayı tercih etmişti.

Durumun bu derece aceleye getirilmesi de, Samsung’un Galaxy Note 7 testlerini yeteri kadar iyi yapmadığı veya güvenlik test süreçlerini hızlandırdığı sonucuna çıkıyor.

Galaxy Note 7 patlama sorununun temel nedeni batarya testlerinin aksaması mı?

Tüm bunların dışında, Samsung’un sorunu bataryaya yıkması ve güvenli bataryalar ile yeni Galaxy Note 7 modellerini dağıtması, apayrı bir sorun haline geldi. Zira, yenilenmiş Galaxy Note 7 modellerinin de patlaması ve yanması, en nihayetinde Galaxy Note 7 üretiminin ve satışlarının durdurulması ile sonuçlandı.

Eğer, Samsung’un belirttiği gibi sorun bataryada ve bu bataryalar değiştirildiğinde sorunun kalkması idiyse, yenilenen Galaxy Note 7 modelleri neden aynı sorunu devam ettirdi?

Bu noktada da ortak fikir, Samsung’un yine çok acele davranarak, Galaxy Note 7 patlama sorununu doğrudan batarya üzerine yıkarak hata yaptığı yönünde birleşiyor.

Zira, ortada, Galaxy Note 7’nin tek sorunu batarya idiyse, yenilenen Galaxy Note 7 modelleri neden aynı problemi devam ettirdi, sorusu baş gösteriyor.

Toparlamak gerekirse, şu an Galaxy Note 7 faciasının asıl sebebi, Samsung’un aceleci davranmasına bırakılıyor. Bundan sonraki dönemlerde Samsung’un, Galaxy Note 7 serüvenine nasıl devam edeceği de, ayrı bir merak konusu olmuş durumda.