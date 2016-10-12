2008’den bu zamana en kötü dönemini geçiren Samsung, Galaxy Note 7 satışlarını ve üretimini durdurma kararını açıklamasından sonra borsada %9‘luk bir düşüş yaşayarak toplamda 17 milyar dolar zarar etmişti. Bugün gelen raporlar ise Samsung’un uzun vadede daha da çok kaybedeceği yönünde.

Galaxy Note 7, iPhone 7’ye yaradı!

Broker ve analist hizmeti veren Drexel Hamilton firmasından Brain White, Galaxy Note 7’nin üretim ve satışının durdurulmasının, Samsung’un en büyük rakibi Apple’a nasıl etki edeceğini veriler ile gözler önüne serdi.

Analist Brain White’a göre Galaxy Note 7 faciası, iPhone 7’nin +8 milyon satış yapmasına neden olacak. Analist; Note 7 patlama olayları yaşamasaydı Samsung, 10 ile 14 milyon arasında satış gerçekleştirecekti.

Ancak Galaxy Note 7 satıştan tamamen çekildi ve bu durum Apple‘a uzun vadede mobil pazardan %57 ile %80 arasında kar payı kazandıracak. Mobil pazarda bu rakamlar üniteye vurulduğunda ciddi rakamların ortaya çıktığını belirtelim.

Samsung’un ilerleyen süreçte ne yapacağı, tüketiciler üzerinde oluşturduğu önyargıyı nasıl kıracağı ve Galaxy S8 ile ne gibi yenilikler sunarak kullanıcıları kazanacağı merak konusu.