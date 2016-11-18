Galaxy Note 5 Android 7.0 Nougat

Geride bıraktığımız günlerde beta sürecine başlanan Galaxy S7 Android 7.0 güncellemesi ve Galaxy S6 Android 7.0 güncellemesinin çalışmalarının haberlerinden sonra, Galaxy Note 5 Android 7.0 Nougat güncellemesi ile ilgili de haberler gelmeye başladı.

Galaxy Note 5 Android 7.0 Nougat güncellemesi!

Galaxy Note 5 Android 7.0 Nougat Güncellemesi

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Sammobile tarafından aktarılan bilgilere göre, Galaxy Note 7’nin talihsizliğinden sonra en güncel Note modeli konumuna geri dönen Galaxy Note 5 Android 7.0 Nougat güncellemesi ile ilgili çalışmalar başladı.

Galaxy Note 5 Android 7.0 Nougat Güncellemesi

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Galaxy Note 5 Android 7.0 Nougat ne zaman çıkacak? sorusuna ise, şu an net olarak bir cevap verilmiş değil. Beklentilere göre 2017 yılının ilk çeyreğinde, Galaxy Note 5 Android 7.0 Nougat güncellemesi dağıtımlarına, global olarak başlanmış olacak. Bu noktada, Galaxy S7 Nougat güncellemesinin ne zaman dağıtılmaya bağlanacağı kilit rol oynuyor. Zira, şu an için Samsung’un üstünde durduğu tepe modeli, Galaxy S7 ve Galaxy S7 edge modeli oluyor.

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Eren Ertem
Eren Ertem
https://www.habertekno.com/yazarlar/eren-ertem
1997 yılında, Commodore 64 klavyesi ile tanıştığı teknoloji dünyasında yoluna, TED kolejinden sonra Yeditepe Üniversitesi'nde İngilizce eğitimli Elektrik-Elektronik Mühendisi olarak devam ediyor. Birçok farklı basılı ve elektronik medya sektöründe çalışmış, C programlama dili, Java programlama dili ve elektronik yayıncılık editörlüğü ile ilgili eğitim setleri hazırlamıştır. Popüler Bilim üzerine araştırmalarına ve yazılarına editör olarak devam ederken, öte yandan da 1947 Roswell konusu ile ilgili araştırma kitabını ve Alacaklı romanını yazıyor.

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