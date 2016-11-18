Geride bıraktığımız günlerde beta sürecine başlanan Galaxy S7 Android 7.0 güncellemesi ve Galaxy S6 Android 7.0 güncellemesinin çalışmalarının haberlerinden sonra, Galaxy Note 5 Android 7.0 Nougat güncellemesi ile ilgili de haberler gelmeye başladı.

Galaxy Note 5 Android 7.0 Nougat güncellemesi!

Sammobile tarafından aktarılan bilgilere göre, Galaxy Note 7’nin talihsizliğinden sonra en güncel Note modeli konumuna geri dönen Galaxy Note 5 Android 7.0 Nougat güncellemesi ile ilgili çalışmalar başladı.

Galaxy Note 5 Android 7.0 Nougat ne zaman çıkacak? sorusuna ise, şu an net olarak bir cevap verilmiş değil. Beklentilere göre 2017 yılının ilk çeyreğinde, Galaxy Note 5 Android 7.0 Nougat güncellemesi dağıtımlarına, global olarak başlanmış olacak. Bu noktada, Galaxy S7 Nougat güncellemesinin ne zaman dağıtılmaya bağlanacağı kilit rol oynuyor. Zira, şu an için Samsung’un üstünde durduğu tepe modeli, Galaxy S7 ve Galaxy S7 edge modeli oluyor.