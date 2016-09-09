Facebook Tanıyor Olabileceğiniz Kişileri Nasıl Buluyor?

Facebook’ta yer alan ‘’tanıyor olabileceğin kişiler’’ kısmı nasıl çalışıyor? Facebook bu bilgilere nasıl ulaşıyor? işte detaylar!

Facebook milyonlarca insana sosyal bir platform oluşturma hedefiyle hizmet veriyor. Sosyal medya platformu Facebook’da, hala bulamadığınız arkadaşlarınızı bulmanız için ise size yardım ediyor. “Tanıyor olabileceğiniz kişiler” kısmıyla daha fazla arkadaşlarınızın olması ve arayıp da bulamadığınız kişileri sizlere sunuyor. Ancak Facebook tanıyor olabileceğim kişileri nasıl buluyor?

Facebook kayıt sırasında kullanıcıların özel bilgilerini de paylaşmalarını istiyor. Okulu, işi, burcu, doğum tarihi gibi bilgiler Facebook tarafından kayıt altına alınıyor. Sosyal platformlardan her hangi birine giriş yapılan e-mail adresi ya da telefon bilgileri Facebook’un sizin hakkınızda daha fazla bilgiye ulaşmasını sağlıyor. Bu şekilde de aynı sitelerde size yakın kişileri tespit edebiliyor.

Geçmişte kayıt olduğunuzu bile unuttuğunuz sitelere verdiğiniz bilgiler ve e-mail adresleri Facebook tarafından unutulmuyor.

Facebook’un da dediği gibi kullanıcılar sadece iletişim halinde oldukların görebiliyor, ancak Facebook iletişim halinde olduklarınızın da bilgilerini topluyor ve e-mail adresleriniz ile ilişkisi olan kişileri bularak sizlere arkadaş önerisi sunuyor.

Facebook ‘’Tanıyor Olabileceğin Kişiler’’ kısmı büyük kolaylık sağlıyor!

Birçok tanıdığınız ancak ismini zamanla unutup geçmişinizde kalan insanları Facebook’ta bulmak kimi zamana zorlaşıyor. Sevdikleriniz ve yakınlarınızın sosyal medya hesaplarını bulmanın zor olduğu durumlarda ise Facebook ”Tanıyor olabileceğiniz kişiler” kısmı ile sizler kolaylık sağlıyor. Bu sayede arayıp da bulamadığınız kişileri Facebook sayesinde kolaylıkla ekleyebiliyorsunuz.

2009’da bile iletişim kurduğunuz e-mail adresleriniz kayıt oluyor ve siliniyor. Facebook’ta yer alan kayıtlı iletişim adresleri arasından istemediğiniz durumlarda tüm e-mail adreslerini silebilir ve bu duruma bir son verebilirsiniz.

Ancak Facebook “Tanıyor olabileceğiniz kişiler” ile size kolaylık sağladığını düşünüyorsanız size sağlanan bu kolaylığın keyfini çıkarabilir ve sevdiklerinize kısa yoldan ulaşabilirsiniz.