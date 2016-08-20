Facebook

Sosyal medya denildiği zaman ilk akla gelen ve aylık aktif kullanıcı sayısı 1 milyarı geride bırakan Facebook, birçok defa gizlilik konusu sebebi ile gündeme geliyor.

Sadece Facebook için değil, diğer tüm sosyal medya platformları için gündemde olan bu gizlilik tartışmaları, kimi zaman kullanıcılar tarafından önemsiz bulunuyor.

Bu tartışmalarında temelindeki ve akıllardaki en önemli soru ise: Facebook, kullanıcılarının hangi kişisel bilgilerine sahip?

Facebook, sizinle ilgili 98 kişisel sorunun cevabını biliyor!

facebook

Bilindiği gibi Facebook, hedeflenmiş reklam stratejisi ile gelir elde eden bir firma profiline sahip. Hedeflenmiş reklamların gereği olarak da Facebook, kullanıcıları hakkında tüm kişisel detayları elde etmek durumunda kalıyor.

Peki, hangi kişisel soruların cevabı Facebook tarafından biliniyor? Washington Post tarafından ortaya çıkartılan sorular ise kullanıcılar nezdinde, ciddi anlamda rahatsız edici.

İşte Facebook’un sizinle ilgili sahip olduğu kişisel sorular ve cevapları!

        1. Evinizin ve işinizin konumu
        2. Yaşınız
        3. Bulunduğunuz jenerasyon
        4. Cinsiyetiniz
        5. Diliniz
        6. Eğitim düzeyiniz
        7. Okuduğunuz yer
        8. Hangi okullarda okuduğunuz
        9. Etnik durumunuz
        10. Net geliriniz
        11. Ev sahibi olup olmadığınız
        12. Sahip olduğunuz evin değeri
        13. mülkiyet boyutunuz
        14. Evinizin kullanılabilir alan miktarı
        15. Evinizin yapım tarihi
        16. Evinizin kompozisyonu
        17. 30 gün içinde yıl dönümü olan tüm kullanıcılar
        18. Ailesinden ve memleketinden ayrı yaşayan tüm kullanıcılar
        19. Sizin ve arkadaşlarınızın medeni durumu, doğum tarihleri, evlilik tarihleri
        20. Uzun süreli ilişkiniz olup olmadığı
        21. Yeni bir ilişkiniz olup olmadığı
        22. Yeni bir iş sahibi olup olmadığınız
        23. Yeni nişanlanıp nişanlanmadığınız
        24. Yeni evli olup olmadığınız
        25. Kısa bir süre içinde taşınıp taşınmadığınız
        26. Tüm kullanıcılarının yaklaşan doğum günleri
        27. Aile bilgileriniz
        28. Bebek bekleyip beklemediğiniz
        29. Anne olup olmadığınız ve giyim tarzınız
        30. Politik görünüşüz
        31. Siyasi görüşünüz
        32. İlişki durumunuz
        33. Çalışan olup olmadığınız
        34. Hangi sektörde çalıştığınız
        35. Ne iş yaptığınız
        36. Çalıştığınız ofis tipi
        37. İlgi alanlarınız
        38. Motorsiklet sahibi olup olmadığınız
        39. Araba almayı planlayıp planlamadığınız ve bu arabanın markası, modeli ve türü
        40. Yakın zamanda araç parçası veya aksesuarı alıp olmadığınız
        41. Araç parçasına veya servisine ihtiyacınız olup olmadığı
        42. Sahip olduğunuz arabanın markası ve durumu
        43. Arabanızı satın aldığınız yıl
        44. Aracınızın modeli
        45. Sonraki aracınız için ne kadar para harcayabileceğiniz
        46. Sonraki arabanızı nereden alacağınız
        47. Şirketinizin ne kadar çalışana sahip olduğu
        48. Küçük bir şirketiniz olup olmadığı
        49. Yönetici pozisyonunda çalışıp çalışmadığınız
        50. Bağış yapıp yapmadığınız
        51. Kullandığınız bilgisayar veya telefonun ne olduğu
        52. Hangi tarz oyunlar oynayıp oynamadığınız
        53. Oyun konsoluna sahip olup olmadığınız
        54. Facebook etkinliği düzenleyip düzenlemediniz
        55. Facebook ödeme yöntemlerine sahip olup olmadığınız
        56. Facebook ödemeleri ile ne kadar süre ilgilendiğiniz
        57. Facebook sayfası yönetip yönetmediğiniz
        58. Facebook’a ne zaman fotoğraf yüklediğiniz
        59. İnternet tarayıcınızın ne olduğu
        60. Kullandığınız mail servisi
        61. Teknoloji ile nasıl bir ilişkiniz olduğu
        62. Gurbetçi olup olmadığınız
        63. Hangi bankalar ile iş yaptığınız
        64. Yatırımcı olup olmadığınız
        65. Kredi puanınız
        66. Aktif olarak kredi kartı kullanıp kullanmadığınız
        67. Kredi kartı türünüz
        68. Banka kartınızın olup olmadığı
        69. Kredi kartı limitiniz
        70. Radyo dinleyip dinlemediğiniz
        71. Takip ettiğiniz TV programları ve dizileri
        72. Hangi model telefon kullandığınız
        73. İnternet bağlantı türünüz
        74. Mobil telefon veya tablet kullanım durumunuz
        75. Sıklıkla internet bağlantısını nereden yaptığınız
        76. Kupon kullanıp kullanmadığınız
        77. hangi çeşit kıyafetler satın aldığınız
        78. Sıklıkla hangi mağazaları ziyaret ettiğiniz
        79. Alkol kullanımınız ve hangi çeşit tercih ettiğiniz
        80. Hangi marketleri tercih ettiğiniz
        81. Hangi güzellik ürünlerini tercih ettiğiniz
        82. Sağlık durumunuz ve aldığınız tedavi türleri
        83. Ev için ne kadar para harcadığınız
        84. Çocuk veya evcil hayvan için oyuncak alıp almadığınız, hangi tür evcil hayvanınız olduğu
        85. Ev için yaptığınız alışveriş düzeyi
        86. İnternetten alışveriş yapıp yapmadığınız veya ne sıklıkla yaptığınız
        87. Hangi tür restoranları tercih ettiğiniz
        88. Hangi tür mağazalara gittiğiniz
        89. Markaların veya bankaların size sunacağı teklifler için ne kadar anlayışlı olduğunuz veya nasıl tepki verdiğiniz
        90. Evde geçirdiğiniz ortalama süre
        91. Yakında taşınmayı düşünüp düşünmediğiniz
        92. Olimpiyatlar veya halı saha ile ilgilenip ilgilenmediğiniz
        93. Ne sıklıkla seyahat ettiğiniz ve bu seyahatlerin iş için mi eğlence için mi olduğu
        94. İş değişikliği yapıp yapmadığınız
        95. Tatile gitmeyi sevdiğiniz yerler ve etkinlikler
        96. Tatilden yeni dönmüş olup olmadığınız
        97. Seyahat uygulaması kullanıp kullanmadığınız
        98. Hangi etkinliklerde yer aldığınız
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Eren Ertem
Eren Ertem
https://www.habertekno.com/yazarlar/eren-ertem
1997 yılında, Commodore 64 klavyesi ile tanıştığı teknoloji dünyasında yoluna, TED kolejinden sonra Yeditepe Üniversitesi'nde İngilizce eğitimli Elektrik-Elektronik Mühendisi olarak devam ediyor. Birçok farklı basılı ve elektronik medya sektöründe çalışmış, C programlama dili, Java programlama dili ve elektronik yayıncılık editörlüğü ile ilgili eğitim setleri hazırlamıştır. Popüler Bilim üzerine araştırmalarına ve yazılarına editör olarak devam ederken, öte yandan da 1947 Roswell konusu ile ilgili araştırma kitabını ve Alacaklı romanını yazıyor.

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