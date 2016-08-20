Sosyal medya denildiği zaman ilk akla gelen ve aylık aktif kullanıcı sayısı 1 milyarı geride bırakan Facebook, birçok defa gizlilik konusu sebebi ile gündeme geliyor.

Sadece Facebook için değil, diğer tüm sosyal medya platformları için gündemde olan bu gizlilik tartışmaları, kimi zaman kullanıcılar tarafından önemsiz bulunuyor.

Bu tartışmalarında temelindeki ve akıllardaki en önemli soru ise: Facebook, kullanıcılarının hangi kişisel bilgilerine sahip?

Facebook, sizinle ilgili 98 kişisel sorunun cevabını biliyor!

Bilindiği gibi Facebook, hedeflenmiş reklam stratejisi ile gelir elde eden bir firma profiline sahip. Hedeflenmiş reklamların gereği olarak da Facebook, kullanıcıları hakkında tüm kişisel detayları elde etmek durumunda kalıyor.

Peki, hangi kişisel soruların cevabı Facebook tarafından biliniyor? Washington Post tarafından ortaya çıkartılan sorular ise kullanıcılar nezdinde, ciddi anlamda rahatsız edici.

İşte Facebook’un sizinle ilgili sahip olduğu kişisel sorular ve cevapları!