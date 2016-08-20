Sosyal medya denildiği zaman ilk akla gelen ve aylık aktif kullanıcı sayısı 1 milyarı geride bırakan Facebook, birçok defa gizlilik konusu sebebi ile gündeme geliyor.
Sadece Facebook için değil, diğer tüm sosyal medya platformları için gündemde olan bu gizlilik tartışmaları, kimi zaman kullanıcılar tarafından önemsiz bulunuyor.
Bu tartışmalarında temelindeki ve akıllardaki en önemli soru ise: Facebook, kullanıcılarının hangi kişisel bilgilerine sahip?
Facebook, sizinle ilgili 98 kişisel sorunun cevabını biliyor!
Bilindiği gibi Facebook, hedeflenmiş reklam stratejisi ile gelir elde eden bir firma profiline sahip. Hedeflenmiş reklamların gereği olarak da Facebook, kullanıcıları hakkında tüm kişisel detayları elde etmek durumunda kalıyor.
Peki, hangi kişisel soruların cevabı Facebook tarafından biliniyor? Washington Post tarafından ortaya çıkartılan sorular ise kullanıcılar nezdinde, ciddi anlamda rahatsız edici.
İşte Facebook’un sizinle ilgili sahip olduğu kişisel sorular ve cevapları!
- Evinizin ve işinizin konumu
- Yaşınız
- Bulunduğunuz jenerasyon
- Cinsiyetiniz
- Diliniz
- Eğitim düzeyiniz
- Okuduğunuz yer
- Hangi okullarda okuduğunuz
- Etnik durumunuz
- Net geliriniz
- Ev sahibi olup olmadığınız
- Sahip olduğunuz evin değeri
- mülkiyet boyutunuz
- Evinizin kullanılabilir alan miktarı
- Evinizin yapım tarihi
- Evinizin kompozisyonu
- 30 gün içinde yıl dönümü olan tüm kullanıcılar
- Ailesinden ve memleketinden ayrı yaşayan tüm kullanıcılar
- Sizin ve arkadaşlarınızın medeni durumu, doğum tarihleri, evlilik tarihleri
- Uzun süreli ilişkiniz olup olmadığı
- Yeni bir ilişkiniz olup olmadığı
- Yeni bir iş sahibi olup olmadığınız
- Yeni nişanlanıp nişanlanmadığınız
- Yeni evli olup olmadığınız
- Kısa bir süre içinde taşınıp taşınmadığınız
- Tüm kullanıcılarının yaklaşan doğum günleri
- Aile bilgileriniz
- Bebek bekleyip beklemediğiniz
- Anne olup olmadığınız ve giyim tarzınız
- Politik görünüşüz
- Siyasi görüşünüz
- İlişki durumunuz
- Çalışan olup olmadığınız
- Hangi sektörde çalıştığınız
- Ne iş yaptığınız
- Çalıştığınız ofis tipi
- İlgi alanlarınız
- Motorsiklet sahibi olup olmadığınız
- Araba almayı planlayıp planlamadığınız ve bu arabanın markası, modeli ve türü
- Yakın zamanda araç parçası veya aksesuarı alıp olmadığınız
- Araç parçasına veya servisine ihtiyacınız olup olmadığı
- Sahip olduğunuz arabanın markası ve durumu
- Arabanızı satın aldığınız yıl
- Aracınızın modeli
- Sonraki aracınız için ne kadar para harcayabileceğiniz
- Sonraki arabanızı nereden alacağınız
- Şirketinizin ne kadar çalışana sahip olduğu
- Küçük bir şirketiniz olup olmadığı
- Yönetici pozisyonunda çalışıp çalışmadığınız
- Bağış yapıp yapmadığınız
- Kullandığınız bilgisayar veya telefonun ne olduğu
- Hangi tarz oyunlar oynayıp oynamadığınız
- Oyun konsoluna sahip olup olmadığınız
- Facebook etkinliği düzenleyip düzenlemediniz
- Facebook ödeme yöntemlerine sahip olup olmadığınız
- Facebook ödemeleri ile ne kadar süre ilgilendiğiniz
- Facebook sayfası yönetip yönetmediğiniz
- Facebook’a ne zaman fotoğraf yüklediğiniz
- İnternet tarayıcınızın ne olduğu
- Kullandığınız mail servisi
- Teknoloji ile nasıl bir ilişkiniz olduğu
- Gurbetçi olup olmadığınız
- Hangi bankalar ile iş yaptığınız
- Yatırımcı olup olmadığınız
- Kredi puanınız
- Aktif olarak kredi kartı kullanıp kullanmadığınız
- Kredi kartı türünüz
- Banka kartınızın olup olmadığı
- Kredi kartı limitiniz
- Radyo dinleyip dinlemediğiniz
- Takip ettiğiniz TV programları ve dizileri
- Hangi model telefon kullandığınız
- İnternet bağlantı türünüz
- Mobil telefon veya tablet kullanım durumunuz
- Sıklıkla internet bağlantısını nereden yaptığınız
- Kupon kullanıp kullanmadığınız
- hangi çeşit kıyafetler satın aldığınız
- Sıklıkla hangi mağazaları ziyaret ettiğiniz
- Alkol kullanımınız ve hangi çeşit tercih ettiğiniz
- Hangi marketleri tercih ettiğiniz
- Hangi güzellik ürünlerini tercih ettiğiniz
- Sağlık durumunuz ve aldığınız tedavi türleri
- Ev için ne kadar para harcadığınız
- Çocuk veya evcil hayvan için oyuncak alıp almadığınız, hangi tür evcil hayvanınız olduğu
- Ev için yaptığınız alışveriş düzeyi
- İnternetten alışveriş yapıp yapmadığınız veya ne sıklıkla yaptığınız
- Hangi tür restoranları tercih ettiğiniz
- Hangi tür mağazalara gittiğiniz
- Markaların veya bankaların size sunacağı teklifler için ne kadar anlayışlı olduğunuz veya nasıl tepki verdiğiniz
- Evde geçirdiğiniz ortalama süre
- Yakında taşınmayı düşünüp düşünmediğiniz
- Olimpiyatlar veya halı saha ile ilgilenip ilgilenmediğiniz
- Ne sıklıkla seyahat ettiğiniz ve bu seyahatlerin iş için mi eğlence için mi olduğu
- İş değişikliği yapıp yapmadığınız
- Tatile gitmeyi sevdiğiniz yerler ve etkinlikler
- Tatilden yeni dönmüş olup olmadığınız
- Seyahat uygulaması kullanıp kullanmadığınız
- Hangi etkinliklerde yer aldığınız
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